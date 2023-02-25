Справки должны ходить за военными — Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения ВЛК

Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий
Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля 25 февраля состоялось совещание по оптимизации процессов военно-врачебной комиссии. Министр подчеркнул, что процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.
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Упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий
"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", — подчеркнул глава Правительства.
Он добавил, что соответствующую реформу обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями, представителями Офиса Президента и военными. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки по решению проблем в этой сфере.
"Наша цель — автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", — подчеркнул Шмыгаль.
Получение справки об обстоятельствах ранения из воинской части
Отдельно участники совещания уделили внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Глава правительства дал задание ответственным министерствам наработать изменения, которые произведут эту услугу в цифровом формате. Также Премьер-министр поручил разработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа".
Денис Шмыгаль подчеркнул, что процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии.
Напомним, недавно стало известно, кто из военных может получить выплаты за ранения и какие документы нужны для этого.
Фото: Правительственный портал