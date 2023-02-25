Довідки мають ходити за військовими — Шмигаль анонсував спрощення процесу проходження ВЛК

Денис Шмигаль на нараді

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 25 лютого відбулася нарада щодо оптимізації процесів військово-лікарської комісії. Міністр підкреслив, що процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

Спрощення процесу проходження військово-лікарських комісій

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — підкреслив очільник Уряду.

Він додав, що відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу Президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері.

"Наша мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", — наголосив Шмигаль.

Отримання довідки про обставини поранення з військової частини

Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник Уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також Прем’єр-міністр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Денис Шмигаль підкреслив, що процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто з військових може отримати виплати за поранення та які документи для цього потрібні.

Фото: Урядовий портал