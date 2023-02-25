Довідки мають ходити за військовими — Шмигаль анонсував спрощення процесу проходження ВЛК

Шмигаль анонсував спрощення процесу проходження військово-лікарських комісій
Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 25 лютого відбулася нарада щодо оптимізації процесів військово-лікарської комісії. Міністр підкреслив, що процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим.
Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.
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Спрощення процесу проходження військово-лікарських комісій
"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — підкреслив очільник Уряду.
Він додав, що відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу Президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері.
"Наша мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", — наголосив Шмигаль.
Отримання довідки про обставини поранення з військової частини
Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник Уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також Прем’єр-міністр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".
Денис Шмигаль підкреслив, що процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто з військових може отримати виплати за поранення та які документи для цього потрібні.
Фото: Урядовий портал