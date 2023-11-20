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Шокирующие опыты, которые проводили в Советском Союзе

20 ноября 2023 12:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шокирующие опыты в СССР.
Государственный руководитель СССР Иосиф Сталин. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Советский Союз славится своей жестокой политикой и жестокими опытами в те времена. Подавляющее число из них остаются в тайне.

Новини.LIVE собрали список ужасающих опытов, проводившихся в СССР.

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Самолет-невидимка

Понятно, что в 1952 году пробовали сделать невидимый самолет. Конструктором проекта стал Роберт Бартини, работавший с фамилией Дунаев.

Как отмечали свидетели, тогда самолету действительно удалось скрыться из виду. Однако проект не стал успешным из-за того, что самолет все же периодически терял свои "невидимые" свойства. Что было с проектом дальше — неизвестно.

Подобные опыты Советский Союз провел не в первый раз. Его предшественником стал Никола Тесла, который в 40-е годы смог корабль невидимым с помощью некоторых эффектов физики. Поэтому вероятно, что Бартини позаимствовал некоторые исследования для своего проекта у Теслы.

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Самолет-невидимка в СССР. Фото: росСМИ

Смертельная лаборатория

Ходят истории, которые в 1935 году в СССР создали настоящую смертельную лабораторию, где разрабатывали токсичные и психотропные вещества — "Лаборатория X".

Она была создана по поручению Генриха Ягоды, а бывшие работники рассказывали, что на объекте проводили опыты над живыми людьми — заключенными или бездомными.

Также там пытались разработать сыворотку правды, а самые успешные проекты отрабатывали на врагах.

Вероятно, именно таким способом ликвидировали экс-командиров Александра Кутепова и Евгения Миллера. Кроме того, пострадали некоторые советские и иностранные дипломаты.

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Лаборатория в СССР. Фото: росСМИ

Солдаты-терминаторы

Иосиф Сталин грезил идеей создания солдатов-терминаторов. Создание этаких советских терминаторов продолжалось в течение 1936-1941 годов.

Для опыта молодых комсомольцев подвергали жесточайшим издевательствам — в мозг вставляли золотые электроды, а кости заменяли протезами из титана. Это вроде бы должно было снизить болевые ощущения при ранениях и сделать солдат более выносливыми. Однако из-за начала Второй Мировой войны проект свернули, а испытуемые внезапно где-то исчезли. Их судьба до сих пор неизвестна.

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Солдаты-роботы в СССР. Фото: росСМИ

Изучение паранормальных явлений

В Советском союзе считали чрезвычайно важным и секретным шифрование сообщений, поэтому возник отдел криптографии. Руководителем проекта был Глеб Бокий.

В отделе параллельно изучали и паранормальные явления. Для опытов они ездили в самые отдаленные уголки планеты, чтобы изучать удивительные мистические места. В 1937 году Сталин решил, что ученые знают слишком много тайной информации, их арестовали якобы из-за создания масонской организации. А в следующем году отдел полностью был ликвидирован.

Ранее Новини.LIVE развенчали мифы о "самых вкусных" продуктах и одежде в СССР, которая якобы не изнашивалась.

Также мы писали, почему женщины в Советском Союзе не брили ноги. Идеалом в те времена считалась естественность, а одевались советские женщины таким образом, чтобы скрыть контуры тела.

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