Шокуючі досліди в СРСР — перелік

Шокуючі досліди, які проводили в Радянському Союзі
Радянський Союз славиться своєю жорстокою політикою та жорстокими дослідами в ті часи. Переважна кількість з них досі залишаються в таємниці.
Новини.LIVE зібрали список жахливих дослідів, які проводили в СРСР.
Літак-невидимка
Відомо, що у 1952 році намагалися створити невидимий літак. Конструктором проєкту став Роберт Бартіні, який працював від прізвищем Дунаєв.
Як зазначали свідки, тоді літаку дійсно вдалося зникнути з поля зору. Проте проєкт не став успішним через те, що літак все ж таки періодично втрачав свої "невидимі" властивості. Що було з проєктом далі — невідомо.
Схожі досліди Радянський Союз провів не вперше. Його попередником став Нікола Тесла, який у 40-х роках зміг корабель невидимим за допомогою деяких ефектів фізики. Тому вірогідно, що Бартіні запозичив деякі дослідження для свого проєкту в Тесли.
Смертельна лабораторія
Ходять історії, що у 1935 році в СРСР створили справжню смертельну лабораторію, де розробляли токсичні та психотропні речовини — "Лабораторія X".
Вона була створена за дорученням Генріха Ягоди, а колишні працівники розповідали, що на об'єкті проводили досліди над живими людьми — ув'язненими або безхатченками.
Також там намагалися розробити сироватку правди, а найуспішніші проєкти відробляли на ворогах.
Ймовірно, саме таким способом ліквідували екскомандирів Олександра Кутєпова та Євгенія Міллера. Крім того, постраждали й деякі радянські та іноземні дипломати.
Солдати-термінатори
Йосип Сталін марив ідеєю створення солдат-термінаторів. Створення таких собі радянських термінаторів тривало протягом 1936-1941 років.
Для досліду молодих комсомольців піддавали найжорстокішим знущанням — у мозок вставляли золоті електроди, а кістки замінювали на протези з титану. Це начебто мало знизити больові відчуття при пораненнях та зробити солдатів більш витривалими. Проте через початок Другої Світової війни проєкт згорнули, а піддослідні раптово десь зникли. Їхня доля дотепер невідома.
Вивчення паранормальних явищ
У Радянському союзі вважали надзвичайно важливим та секретним шифрування повідомлень, тому виник відділ криптографії. Керівником проєкту був Глеб Бокій.
У відділі паралельно вивчали й паранормальні явища. Для дослідів вони їздили у найвіддаленіші куточки планети, щоб вивчати дивні містичні місця. У 1937 році Сталін вирішив, що науковці знають забагато таємної інформації, їх заарештували нібито через створення масонської організації. А наступного року відділ повністю ліквідували.
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