Скандал со сносом 200-летнего здания в Киеве: "слуги" указали на важные детали

Снос уникального 200-летнего здания в Подольском районе столицы. Фото: соцсети

В Киеве разгорелся скандал вокруг сноса 200-летнего исторического здания в Подольском районе столицы. В партии "Слуга народа" заявили, что Киев просто "забыл" внести эту усадьбу в памятник культурного наследия.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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По словам чиновницы, 200-летняя усадьба не попала ни в один из имеющихся реестров памятников культурного наследия.

"Речь идет о Перечне памятников культурного наследия национального значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, Перечень памятников культурного наследия местного значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия", — говорят в "Слуге народа".

"Забыли" о еще 400 уникальных зданиях

Чиновница также добавила, что кроме этой усадьбы киевские власти также не внесли еще 400 исторических зданий в памятники культурного наследия.

"Еще 8 лет назад Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований рекомендовал отнести 415 объектов к вновь выявленным объектам культурного наследия, среди них и здание по ул. Ярославская, 13-Б. Однако до сих пор КГГА не удосужилась предоставить зданию статуса памятника культурного наследия или вновь выявленного объекта культурного наследия и отнести под протекторат государства", — сказала глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"Слуги" ждут пояснения от Кличко

Глава профильного комитета заявила, что инициирует депутатское обращение в КГГА по поводу этой ситуации и ожидает официального объяснения, почему восемь лет местные власти игнорировали этот вопрос.

"Нужно понимать: если органы охраны культурного наследия не будут вести системную работу по защите объектов культурного наследия относительно предоставления объектам, имеющим историческую или культурную ценность, охранного статуса (достопримечательности культурного наследия или только что выявленного объекта культурного наследия), ни один законопроект не поможет", — отметила Шуляк.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 10 августа в Киеве, на Подоле, на улице Ярославской, снесли уникальное 200-летнее здание. Оно было образцом жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Добавим, по словам некоторых местных депутатов, КГГА давала разрешение на это, однако киевский городской голова Виталий Кличко опровергает эту информацию.