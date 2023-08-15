Скандал зі знесенням 200-річної будівлі в Києві: "слуги" вказали на важливі деталі

Знесення унікальної 200-річної будівлі в Подільському районі столиці. Фото: соцмережі

У Києві розгорівся скандал навколо знесення 200-річної історичної будівлі в Подільському районі столиці. У партії "Слуга народу" заявили, що Київ просто "забув" внести цю садибу до памʼятки культурної спадщини.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Читайте також:

Що сказали "слуги"

За словами чиновниці, 200-річна садиба не потрапила до жодного з наявних реєстрів пам’яток культурної спадщини.

"Йдеться про Перелік пам’яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Перелік пам’яток культурної спадщини місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Перелік щойновиявлених об’єктів культурної спадщини", — кажуть у "Слузі народу".

"Забули" про ще 400 унікальних будівель

Посадовиця також додала, що окрім цієї садиби київська влада також не внесла ще 400 історичних будівель до пам’яток культурної спадщини.

"Ще 8 років тому Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень рекомендував віднести 415 об’єктів до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, серед них і будівля по вул. Ярославська, 13-Б. Однак досі КМДА не знайшла часу надати будинку статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини і віднести під протекторат держави", — сказала очільниця Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Слуги" чекають пояснення від Кличка

Очільниця профільного комітету заявила, що ініціює депутатське звернення до КМДА щодо цієї ситуації та чекає на офіційне пояснення, чому вісім років місцева влада ігнорувала це питання.

"Треба розуміти: якщо органи охорони культурної спадщини не будуть вести системну роботу щодо захисту об’єктів культурної спадщини стосовно надання об’єктам, які мають історичну або культурну цінність, охоронного статусу (пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини), жоден законопроєкт не допоможе", — зазначила Шуляк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 10 серпня в Києві, на Подолі, на вулиці Ярославській, знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Додамо, за словами деяких місцевих депутатів, КМДА таки давала дозвіл на це, однак київський міський голова Віталій Кличко спростовує цю інформацію.