Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря arrow

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

24 июля 2023 19:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Спецпроект Герои в тылу: история работы Бориса Тодурова
Кардиохирург Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На ютуб-канале Новини.LIVE стартовал третий выпуск спецпроекта "Герои в тылу" — история кардиохирурга Бориса Тодурова, который с начала полномасштабной войны организовал работу Института сердца в подвале, чтобы, несмотря на блекауты и обстрелы, спасать сердца людей.

Врач был готов защищать больницу и столицу с оружием в руках, если бы ему и пациентам угрожала опасность. В первые дни и недели полномасштабной войны он проводил операции под светом фонаря, спасал каждого пациента, чтобы не потерять жизни украинцев в тылу.

Читайте также:

https://www.youtube.com/watch?v=A0J6gVT5MhY

Напомним, спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу" стартовал 12 июня с истории железнодорожника Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 году совершил крайний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.

Во втором выпуске мы рассказали историю Дмитрия Ревнюка, который до войны построил империю рекламы, а теперь руководит империей спасения животных. Его команда уже известна стране как "Зоопатруль".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз