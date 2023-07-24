Спецпроект Герои в тылу: история работы Бориса Тодурова

Кардиохирург Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE

На ютуб-канале Новини.LIVE стартовал третий выпуск спецпроекта "Герои в тылу" — история кардиохирурга Бориса Тодурова, который с начала полномасштабной войны организовал работу Института сердца в подвале, чтобы, несмотря на блекауты и обстрелы, спасать сердца людей.

Врач был готов защищать больницу и столицу с оружием в руках, если бы ему и пациентам угрожала опасность. В первые дни и недели полномасштабной войны он проводил операции под светом фонаря, спасал каждого пациента, чтобы не потерять жизни украинцев в тылу.

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Напомним, спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу" стартовал 12 июня с истории железнодорожника Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 году совершил крайний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.

Во втором выпуске мы рассказали историю Дмитрия Ревнюка, который до войны построил империю рекламы, а теперь руководит империей спасения животных. Его команда уже известна стране как "Зоопатруль".