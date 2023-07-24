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Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

24 липня 2023 19:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Спецпроєкт Герої в тилу: історія роботи Бориса Тодурова
Кардіохірург Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На ютуб-каналі Новини.LIVE стартував третій випуск спецпроєкту "Герої в тилу" — історія кардіохірурга Бориса Тодурова, який з початку повномасштабної війни організував роботу Інституту серця у підвалі, аби, попри блекаути та обстріли, рятувати серця людей. 

Лікар був готовий захищати лікарню та столицю зі зброєю в руках, якби йому та пацієнтам загрожувала небезпека. У перші дні та тижні повномасштабної війни він проводив операції під  світлом ліхтаря, рятував кожного пацієнта, аби не втратити життя українців в тилу. 

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Нагадаємо, спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу" стартував 12 червня з історії залізничника Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 році здійснив крайній рейс до Криму, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс до Херсона.

У другому випуску ми розповіли історію Дмитра Ревнюка, який до війни побудував імперію реклами, а тепер керує імперією порятунку тварин. Його команда вже відома країні як "Зоопатруль". 

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Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

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