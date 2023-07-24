Спецпроєкт Герої в тилу: історія роботи Бориса Тодурова

Кардіохірург Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE

На ютуб-каналі Новини.LIVE стартував третій випуск спецпроєкту "Герої в тилу" — історія кардіохірурга Бориса Тодурова, який з початку повномасштабної війни організував роботу Інституту серця у підвалі, аби, попри блекаути та обстріли, рятувати серця людей.

Лікар був готовий захищати лікарню та столицю зі зброєю в руках, якби йому та пацієнтам загрожувала небезпека. У перші дні та тижні повномасштабної війни він проводив операції під світлом ліхтаря, рятував кожного пацієнта, аби не втратити життя українців в тилу.

Читайте також:

Нагадаємо, спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу" стартував 12 червня з історії залізничника Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 році здійснив крайній рейс до Криму, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс до Херсона.

У другому випуску ми розповіли історію Дмитра Ревнюка, який до війни побудував імперію реклами, а тепер керує імперією порятунку тварин. Його команда вже відома країні як "Зоопатруль".