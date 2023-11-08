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Студенты университета, в котором преподает Фарион, обратились в полицию

8 ноября 2023 19:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Студенты университета, в котором преподает Фарион, обратились в полицию
Языковед Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям из-за высказываний Ирины Фарион. Они обвиняют экс-нардепа в подыгрывании на пользу врага.

Об этом говорится в заявлении коллегии и профкома студентов и аспирантов Национального университета Львовской политехники.

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Студенты подчеркнули, что нельзя оскорблять военнослужащих, продолжающих защищать Украину от российской агрессии.

"Мы на десятом году войны и на втором году полномасштабной войны. Нашему населению грозит оккупация, гибель от обстрелов, а наша национальная идентичность и свобода под риском уничтожения. Между нами и этими угрозами стоят военнослужащие, участники боевых действий, которые всеми своими силами держат оборону, теряют здоровье и жизнь. У нас не могут быть допустимы образы их чести и достоинства", — отмечают они.

Там считают, что Фарион подобными заявлениями подыгрывает врагу.

"Подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих не совпадает с ценностями студентов Львовской политехники", — говорится в документе.

Кроме того, студенты заявили о праве исследовать поведение Ирины Фарион во время преподавания. И напомнили, что оскорбление чести и достоинства украинских военнослужащих предусматривает уголовную ответственность.

заявление
Скриншот заявления студентов Львовской политехники

Напомним, что экс-нардеп и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии и тогда это "сброд".

В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на слова экс-нардепа и резко осудил такие высказывания. Он лично обратился в Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы проверить такую информацию и принять соответствующие меры реагирования.

Кроме того, на языковой скандал с участием Фарион отреагировала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, Фарион своими высказываниями по поводу языка и военных пытается привлечь к себе внимание.

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