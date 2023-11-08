Студенти університету, в якому викладає Фаріон, звернулися до поліції
Студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців через вислови Ірини Фаріон. Вони звинувачують екснардепку у підігруванні на користь ворога.
Про це йдеться у заяві колегії та профкому студентів і аспірантів Національного університету Львівська політехніка.
Студенти звернулися до поліції стосовно Фаріон
Студенти наголосили, що не можна ображати військовослужбовців, які продовжують захищати Україну від російської агресії.
"Ми на десятому році війни і на другому році повномасштабної війни. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів, а наша національна ідентичність і свобода під ризиком знищення. Між нами і цими загрозами стоять військовослужбовці, учасники бойових дій, які всіма своїми силами тримають оборону, втрачають здоров’я і життя. У нас не можуть бути припустимими образи їхньої честі та гідності", — зазначають вони.
Там вважають, що Фаріон подібними заявами підіграє ворогові.
"Підігрування ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців не збігається з цінностями студентів Львівської політехніки", — йдеться у документі.
Крім того, студенти заявили про право дослідити поведінку Ірини Фаріон під час викладання. І нагадали, що образа честі і гідності українських військовослужбовців передбачає кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії й тоді це "зброд".
Своєю чергою, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання. Він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.
Крім того, на мовний скандал за участі Фаріон відреагувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, Фаріон своїми висловлюваннями стосовно мови й військових намагається привернути до себе увагу.
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