Студенти університету, в якому викладає Фаріон, звернулися до поліції

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео

Студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців через вислови Ірини Фаріон. Вони звинувачують екснардепку у підігруванні на користь ворога.

Про це йдеться у заяві колегії та профкому студентів і аспірантів Національного університету Львівська політехніка.

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Студенти наголосили, що не можна ображати військовослужбовців, які продовжують захищати Україну від російської агресії.

"Ми на десятому році війни і на другому році повномасштабної війни. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів, а наша національна ідентичність і свобода під ризиком знищення. Між нами і цими загрозами стоять військовослужбовці, учасники бойових дій, які всіма своїми силами тримають оборону, втрачають здоров’я і життя. У нас не можуть бути припустимими образи їхньої честі та гідності", — зазначають вони.

Там вважають, що Фаріон подібними заявами підіграє ворогові.

"Підігрування ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців не збігається з цінностями студентів Львівської політехніки", — йдеться у документі.

Крім того, студенти заявили про право дослідити поведінку Ірини Фаріон під час викладання. І нагадали, що образа честі і гідності українських військовослужбовців передбачає кримінальну відповідальність.

Скриншот заяви студентів Львівської політехніки

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії й тоді це "зброд".

Своєю чергою, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання. Він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.

Крім того, на мовний скандал за участі Фаріон відреагувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, Фаріон своїми висловлюваннями стосовно мови й військових намагається привернути до себе увагу.