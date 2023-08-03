Какой сегодня праздник 3 августа – день по церковному календарю, именины

Арбуз, который употребляют две девушки на пикнике. Фото: Freepik

Третьего августа верующие в церкви чтят память святого пророка Иезекииля, а люди в Украине и мире отмечают Всемирный день арбуза. Мы рассказываем об этом дне для Украины и мира, об этом празднике в церковном календаре, а также об именинах и днях рождения известных людей.

Новини.LIVE рассказывает о важных событиях третьего августа.

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Церковный праздник третьего августа

В этот день верующие в церкви чтят память святого пророка Иезекииля, появившегося на свет в семье священника. Когда была вторая Иерусалимская оккупация, его взяли в плен к Навуходоносору. В плену он находился у реки Ховар, где открылось первое откровение.

Изображение святого пророка Иезекиила. Фото иллюстративное: УНИАН

Видение Иезекииля указывало на престол Бога, из-за чего его сильно наказали, надев на него наручники. Также известно, что Иезекииль был чудотворцем, как когда-то им был Моисей.

Праздник для Украины и мира

В этот день в Украине и мире отмечают Всемирный день арбуза, который любит, наверно, каждый человек. Именно в этот день люди начинают активно убирать урожай арбузов, поэтому и было принято решение сделать этот день днем арбуза.

Известно, что этот праздник впервые появился в США, ведь арбуз был на каждой вечеринке и на каждом пикнике. Родиной арбуза является Южная Африка, где его выращивали все наши предки.

Арбуз, который выращивали предки в древние времена. Фото: Freepik

Именины третьего августа

Третьего августа свои именины празднует Георгий, Евгений, Иван, Петр, Федор и Анна, а талисманом человека, родившегося в этот день, является аквамарин, то есть, голубой минерал. Его очень сильно ценили моряки, а жители Древней Эллады считали его душой морской стихии.

День рождения известных людей

В этот день 1819 родился украинский общественный деятель Григорий Галаган, а в 1872 году на свет появился украинский геолог и палеонтолог Алексей Борисяк. Также 3 августа, но уже в 1990 году, родился офицер Национальной гвардии Украины Виталий Грицаенко.

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