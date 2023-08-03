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Свята 3 серпня в Україні та світі: іменини та дні народження відомих людей

3 серпня 2023 04:31
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 3 серпня – день за церковним календарем, іменини
Кавун, який вживають дві дівчини на пікніку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Третього серпня віряни в церкві вшановують пам’ять святого пророка Єзекиїля, а люди в Україні та світі відзначають Всесвітній день кавуна. Ми розповідаємо про цей день для України та світу, про це свято в церковному календарі, а також про іменини та дні народження відомих людей.

Новини.LIVE розповідає про важливі події третього серпня.

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Який день третього серпня?

Церковне свято третього серпня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого пророка Єзекиїля, який з’явився на світ у сім’ї священика. Коли була друга Єрусалимська окупація, його взяли у полон до Навуходоносора. У полоні він перебував біля річки Ховар, де в нього відкрилося перше одкровення. 

Святой пророк Иезекиил
Зображення святого пророка Єзекиїла. Фото ілюстративне: УНІАН

Видіння Єзекиїля вказувало на престол Бога, через що його сильно покарали, одягнувши на нього кайдани. Також відомо, що Єзекиїль був чудотворцем, як колись ним був Мойсей.

Свято для України та світу

У цей день в Україні і світі відзначають Всесвітній день кавуна, який любить, мабуть, кожна людина. Саме у цей день люди починають активно збирати урожай кавунів, тому й було прийнято рішення зробити цей день днем кавуна.

Відомо, що це свято вперше з’явилося у США, адже кавун був на кожній вечірці та на кожному пікніку. Батьківщиною кавуна є Південна Африка, де його вирощували всі наші предки. 

Арбуз
Кавун, який вирощували предки у давні часи. Фото: Freepik

Іменини третього серпня

Третього серпня свої іменини святкує Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір та Ганна, а талісманом людини, яка народилася в цей день, є аквамарин, тобто, блакитний мінерал. Його дуже сильно цінували моряки, а жителі Древньої Елади вважали його душею морської стихії.

День народження відомих людей

У цей день 1819 року народився український громадський діяч Григорій Ґалаґан, а у 1872 році на світ з’явився український геолог та палеонтолог Олексій Борисяк. Також третього серпня, але вже 1990 року, народився офіцер Національної гвардії України Віталій Грицаєнко.

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