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Праздники в Украине и мире 28 сентября: религия, именины, выдающиеся именинники

28 сентября 2023 00:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 28 сентября — важный для Украины и мира день, именины
Молодые люди, которые держат свечи в руках. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

28 сентября в Украине и мире отмечается сразу несколько праздников, в частности, Международный день общего доступа к информации, Международный день безопасного аборта, Всемирный день моря, Интернациональный день свободы от голода и т.д.

Новини.LIVE рассказывает о религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.

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Религиозный праздник

28 сентября верующие в церкви чтят память преподобного Харитона Исповедника. Когда в кресле императора сидел Аврелиан, он активно гонялся за христианами, поэтому Харитон в то время пострадал за свою христианскую веру.

Сначала язычники его серьезно избили, после чего бросили в тюрьму. Выйти из тюрьмы Харитон смог только когда в императорское кресло сел Тацит. Потом мученик уехал к Святой Земле, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники, которые привели его в свою пещеру.

Преподобный Харитон Исповедник
Изображение преподобного Харитона Исповедника. Фото: УНИАН

Господь послал змею, которая добавила свой яд в вино и отравила всех разбойников. Харитон выстроил в пещере церковь, после чего у него появились последователи.

Праздники в Украине и мире

28 сентября в Украине и мире отмечают Международный день всеобщего доступа к информации, Всемирный день борьбы с бешенством и Международный день права знать. Также в этот день отмечается Международный день безопасного аборта.

Кроме того, это еще и Интернациональный день свободы от голода и Всемирный день моря, созданный для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам с экологией моря и защите биоресурсов.

Именины этого дня

Свои именины 28 сентября празднуют люди с такими именами, как:

  • Федот
  • Порфирий
  • Никита
  • Максим
  • Степан

Счастливым камнем именинника в этот день считается берилл, ставший популярным еще в древности. Предки верили, что этим камнем можно лечить проблемы, касающиеся женского здоровья.

Берилл
Берилл, который является талисманом именинника 28 сентября. Фото: Pinterest

Именинники этого дня

28 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • писатель и поэт Дмитрий Павлычко (1929 год)
  • историк и литературовед Гаврила Черниховский (1936 год)
  • портретист Александр Яловенко (1941 год)

Напомним, мы писали о новом церковном календаре на октябрь 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, на какую дату перенесли Покрову Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свои именины в сентябре 2023 года.

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