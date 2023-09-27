Яке сьогодні свято 27 вересня — що відзначаються в Україні та світі, іменини

Жінка, яка цілує ікону в церкві. Фото: Freepik

27 вересня український народ і світове населення відзначають декілька свят, зокрема, День вихователя, День туризму, Всесвітній день без м'яса, а також Всесвітній день шкільного молока. У церковному календарі 27 вересня вважається днем пам'яті мученика Калістрата і його дружини.

Новини.LIVE розповідає про церковне свято, про всі свята в Україні та світі, про іменини і відомих іменинників цього дня.

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Яке релігійне свято

27 вересня віряни в церкві вшановують святого мученика Калістрата і його дружину. Калістрат з’явився на світ і усе життя прожив у Карфагені, а його дід служив імператору Тиверію у Палестині. Він навіть бачив, як свого часу страждав Ісус Христос.

Тому батько Калістрата мав християнську віру та виховував свою дитину в благочестивій вірі. Вночі, коли всі спали, Калістрат молився, але одного разу воїн, почувши це, повідомив воєначальнику. Той одразу ж став змушувати чоловіка відректися від християнства, але той відмовився.

Зображення святого мученика Калістрата. Фото ілюстративне: Pinterest

Калістрата одразу почали катувати, а потім засунули у мішок та викинули у море. Але Бог розірвав мішок, а дельфіни допомогли йому дістатися берега. Це диво побачили 49 воїнів, які також увірувати у Христа, за що воєначальник наказав їх побити у темниці. Згодом на місці страждань возвели храм.

Які свята відзначаються в Україні та світі

27 вересня український народ відзначає День вихователя, який створений спеціально для того, щоб вшанувати працю цих працівників освіти. Також українці у цю дату відзначають День туризму, а люди у світі — Всесвітній день туризму.

Крім того, 27 вересня — це Всесвітній день без м'яса, який націлений на заохочування людей утриматися від вживання м’яса протягом тижня, та Всесвітній день шкільного молока, який створений, щоб показати користь молока для здоров’я.

В кого іменини

У цей день свої іменини відзначають лише ті чоловіки, яких звати Іван. А талісманом іменинника 27 вересня є цитрин, який у давні часи вважався каменем Сонця. Предки вірили, що він допомагає позбавляти людей від депресії та починати життя з нового аркушу.

Цитрин, який є талісманом іменинника 27 вересня. Фото: Pinterest

В кого день народження

27 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

художник і портретист Григорій Світлицький (1872 рік)

літературознавиця, письменниця і психоаналітикиня Ніла Зборовська (1962 рік)

п'ятиразова паралімпійська чемпіонка Олена Юрковська (1983 рік)

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