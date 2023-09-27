Какой сегодня праздник 27 сентября — что отмечается в Украине и мире, именины

Праздники 27 сентября в Украине и мире: у кого именины, выдающиеся именинники
27 сентября украинский народ и мировое население отмечают несколько праздников, в частности, День воспитателя, День туризма, Всемирный день без мяса, а также Всемирный день школьного молока. В церковном календаре 27 сентября считается днем памяти мученика Калистрата и его супруги.
Новини.LIVE рассказывает о церковном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках этого дня.
Какой религиозный праздник
27 сентября верующие в церкви чествуют святого мученика Калистрата и его супругу. Калистрат появился на свет и всю жизнь прожил в Карфагене, а его дед служил императору Тиверию в Палестине. Он даже видел, как в свое время страдал Иисус Христос.
Поэтому отец Калистрата имел христианскую веру и воспитывал своего ребенка в благочестивой вере. Ночью, когда все спали, Калистрат молился, но однажды воин, услышав это, сообщил военачальнику. Тот сразу стал заставлять мужчину отречься от христианства, но он отказался.
Калистрата сразу начали пытать, а затем засунули в мешок и выбросили в море. Но Бог разорвал мешок, а дельфины помогли ему добраться до берега. Это чудо увидели 49 воинов, которые также уверовали во Христа, за что военачальник приказал их избить в темнице. Впоследствии на месте страданий был возведен храм.
Какие праздники отмечаются в Украине и мире
27 сентября украинский народ отмечает День воспитателя, созданный специально для того, чтобы почтить труд этих работников образования. Также украинцы в эту дату отмечают День туризма, а люди в мире — Всемирный день туризма.
Кроме того, 27 сентября — это Всемирный день без мяса, нацеленный на поощрение людей воздержаться от употребления мяса в течение недели, и Всемирный день школьного молока, который создан для того, чтобы показать пользу молока для здоровья.
У кого именины
В этот день свои именины отмечают только те мужчины, которых зовут Иван. А талисманом именинника 27 сентября является цитрин, который в давние времена считался камнем Солнца. Предки верили, что он помогает избавлять людей от депрессии и начинать жизнь с нового листа.
У кого день рождения
27 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:
- художник и портретист Григорий Светлицкий (1872 год)
- литературовед, писательница и психоаналитик Нила Зборовская (1962 год)
- пятикратная паралимпийская чемпионка Елена Юрковская (1983 год)
Напомним, мы писали о том, когда и какие праздники будут отмечаться в октябре по новому церковному календарю.
Ранее мы рассказывали о том, на когда перенесли Третью Пречистую в Украине.
Также мы сообщали, когда по новому церковному календарю отмечается День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.