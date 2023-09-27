Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Праздники 27 сентября в Украине и мире: у кого именины, выдающиеся именинники arrow

Праздники 27 сентября в Украине и мире: у кого именины, выдающиеся именинники

27 сентября 2023 06:12
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 27 сентября — что отмечается в Украине и мире, именины
Женщина, которая целует икону в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

27 сентября украинский народ и мировое население отмечают несколько праздников, в частности, День воспитателя, День туризма, Всемирный день без мяса, а также Всемирный день школьного молока. В церковном календаре 27 сентября считается днем памяти мученика Калистрата и его супруги.

Новини.LIVE рассказывает о церковном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и известных именинниках этого дня.

Читайте также:

Какой религиозный праздник

27 сентября верующие в церкви чествуют святого мученика Калистрата и его супругу. Калистрат появился на свет и всю жизнь прожил в Карфагене, а его дед служил императору Тиверию в Палестине. Он даже видел, как в свое время страдал Иисус Христос.

Поэтому отец Калистрата имел христианскую веру и воспитывал своего ребенка в благочестивой вере. Ночью, когда все спали, Калистрат молился, но однажды воин, услышав это, сообщил военачальнику. Тот сразу стал заставлять мужчину отречься от христианства, но он отказался.

Святой мученик Калистрат
Изображение святого мученика Калистрата. Фото иллюстративное: Pinterest

Калистрата сразу начали пытать, а затем засунули в мешок и выбросили в море. Но Бог разорвал мешок, а дельфины помогли ему добраться до берега. Это чудо увидели 49 воинов, которые также уверовали во Христа, за что военачальник приказал их избить в темнице. Впоследствии на месте страданий был возведен храм.

Какие праздники отмечаются в Украине и мире

27 сентября украинский народ отмечает День воспитателя, созданный специально для того, чтобы почтить труд этих работников образования. Также украинцы в эту дату отмечают День туризма, а люди в мире — Всемирный день туризма.

Кроме того, 27 сентября — это Всемирный день без мяса, нацеленный на поощрение людей воздержаться от употребления мяса в течение недели, и Всемирный день школьного молока, который создан для того, чтобы показать пользу молока для здоровья.

У кого именины

В этот день свои именины отмечают только те мужчины, которых зовут Иван. А талисманом именинника 27 сентября является цитрин, который в давние времена считался камнем Солнца. Предки верили, что он помогает избавлять людей от депрессии и начинать жизнь с нового листа.

Цитрин
Цитрин, являющийся талисманом именинника 27 сентября. Фото: Pinterest

У кого день рождения

27 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • художник и портретист Григорий Светлицкий (1872 год)
  • литературовед, писательница и психоаналитик Нила Зборовская (1962 год)
  • пятикратная паралимпийская чемпионка Елена Юрковская (1983 год)

Напомним, мы писали о том, когда и какие праздники будут отмечаться в октябре по новому церковному календарю.

Ранее мы рассказывали о том, на когда перенесли Третью Пречистую в Украине.

Также мы сообщали, когда по новому церковному календарю отмечается День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз