Яке сьогодні свято 26 вересня — всі свята в Україні та світі, видатні іменинники

Жінка, яка хреститься у церкві. Фото: Freepik

26 вересня люди в Україні та світі відзначають одразу декілька свят, зокрема, Всесвітній день контрацепції, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день здоров'я довкілля та День народження грамофона.

Новини.LIVE розповідає детально про релігійне свято, про свята в Україні та світі, про іменини людей та про видатних українців, які народилися 26 вересня.

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Яке релігійне свято

26 вересня віряни відзначають представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Згідно з переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова та разом з них приєднався до списку учнів Ісуса Христа. Вони удвох разом з апостолом Петром вважалися найбільш наближеними до Христа.

Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Фото ілюстративне: Pinterest

Петро, Яков та Іоанн стали очевидцями того, як воскресла донька Яіра. Крім того, Христос дозволив тільки їм бути свідками Його Преображення.

Які свята в Україні та світі

26 вересня відзначається Всесвітній день контрацепції, основним лозунгом якого є зменшення кількості незапланованих вагітностей, а також Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, який був створений за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, 26 вересня святкують Всесвітній день здоров'я довкілля і День народження грамофона, патент на який отримав у 1877 році відомий науковець Еміль Берлінер.

Хто святкує свої іменини

26 вересня свій День ангела відзначають люди з такими іменами, як:

Валеріан

Ілля

Корнелій

Леонтій

Лук'ян

Петро

Юліан

Щасливим каменем, який оберігає іменинника 26 вересня, вважається авантюрин. Предки у давні часи дуже активно використовували цей камінь у народній медицині. Наприклад, ним лікували хвороби шкіри та приводили у норму тиск людини.

Авантюрин, який є талісманом іменинника 26 вересня. Фото: Pinterest

В кого день народження

26 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

поет-байкар і жертва комуністичного терору Микита Годованець (1893 рік)

колишній президент України Петро Порошенко (1965 рік)

спортсменка та призерка Європейських ігор Юлія Остапчук (1989 рік)

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