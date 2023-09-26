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Свята в Україні та світі 26 вересня: в кого День ангела і день народження

26 вересня 2023 00:18
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 26 вересня — всі свята в Україні та світі, видатні іменинники
Жінка, яка хреститься у церкві. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

26 вересня люди в Україні та світі відзначають одразу декілька свят, зокрема, Всесвітній день контрацепції, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день здоров'я довкілля та День народження грамофона.

Новини.LIVE розповідає детально про релігійне свято, про свята в Україні та світі, про іменини людей та про видатних українців, які народилися 26 вересня.

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Яке релігійне свято

26 вересня віряни відзначають представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Згідно з переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова та разом з них приєднався до списку учнів Ісуса Христа. Вони удвох разом з апостолом Петром вважалися найбільш наближеними до Христа.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов
Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Фото ілюстративне: Pinterest

Петро, Яков та Іоанн стали очевидцями того, як воскресла донька Яіра. Крім того, Христос дозволив тільки їм бути свідками Його Преображення.

Які свята в Україні та світі

26 вересня відзначається Всесвітній день контрацепції, основним лозунгом якого є зменшення кількості незапланованих вагітностей, а також Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, який був створений за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, 26 вересня святкують Всесвітній день здоров'я довкілля і День народження грамофона, патент на який отримав у 1877 році відомий науковець Еміль Берлінер.

Хто святкує свої іменини

26 вересня свій День ангела відзначають люди з такими іменами, як:

  • Валеріан
  • Ілля
  • Корнелій
  • Леонтій
  • Лук'ян
  • Петро
  • Юліан

Щасливим каменем, який оберігає іменинника 26 вересня, вважається авантюрин. Предки у давні часи дуже активно використовували цей камінь у народній медицині. Наприклад, ним лікували хвороби шкіри та приводили у норму тиск людини.

Авантюрин
Авантюрин, який є талісманом іменинника 26 вересня. Фото: Pinterest

В кого день народження

26 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як: 

  • поет-байкар і жертва комуністичного терору Микита Годованець (1893 рік)
  • колишній президент України Петро Порошенко (1965 рік)
  • спортсменка та призерка Європейських ігор Юлія Остапчук (1989 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини у вересні 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно молитися на Успіння Пресвятої Богородиці.

Також ми повідомляли про календар важливих свят, які будуть у вересні 2023 року. 

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