Какой сегодня праздник 26 сентября – все праздники в Украине и мире, выдающиеся именинники

Женщина, которая крестится в церкви. Фото: Freepik

26 сентября люди в Украине и мире отмечают сразу несколько праздников, в частности, Всемирный день контрацепции, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день здоровья окружающей среды и День рождения граммофона.

Новини.LIVE рассказывает подробно о религиозном празднике, о праздниках в Украине и мире, об именинах людей и о выдающихся украинцах, родившихся 26 сентября.

Читайте также:

Какой религиозный праздник

26 сентября верующие отмечают представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Согласно преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним присоединился к списку учеников Иисуса Христа. Они вместе вместе с апостолом Петром считались наиболее приближенными ко Христу.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Фото иллюстративное: Pinterest

Петр, Иаков и Иоанн стали очевидцами того, как воскресла дочь Иаира. Кроме того, Христос позволил только им быть свидетелями Его Преображения.

Какие праздники в Украине и мире

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции, основным лозунгом которого является уменьшение количества незапланированных беременностей, а также Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, созданный по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, 26 сентября отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды и День рождения граммофона, патент на который получил в 1877 году известный ученый Эмиль Берлинер.

Кто празднует свои именины

26 сентября свой День ангела отмечают люди с такими именами, как:

Валериан

Илья

Корнелий

Леонтий

Лукьян

Петр

Юлиан

Счастливым камнем, оберегающим именинника 26 сентября, считается авантюрин. Предки в древности очень активно использовали этот камень в народной медицине. К примеру, им лечили болезни кожи и приводили в норму давление человека.

Авантюрин, являющийся талисманом именинника 26 сентября. Фото: Pinterest

У кого день рождения

26 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

поэт-байкар и жертва коммунистического террора Никита Годованец (1893 год)

бывший президент Украины Петр Порошенко (1965 год)

спортсменка и призер Европейских игр Юлия Остапчук (1989 год)

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в сентябре 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно молиться на Успение Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали о календаре важных праздников в сентябре 2023 года.