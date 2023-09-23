Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Що святкують 23 вересня в Україні та світі: День ангела, видатні іменинники arrow

Що святкують 23 вересня в Україні та світі: День ангела, видатні іменинники

23 вересня 2023 06:58
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 23 вересня – свята в Україні, світі та церкві, іменини
Жінка, яка молиться у церкві зі свічкою у руках. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

23 вересня в Україні та світі відзначається досить багато різних свят, наприклад, День осіннього рівнодення, Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи тощо.

Новини.LIVE розповідає все про релігійне свято, про цей день в Україні та світі, про іменини та відомих іменинників 23 вересня.

Читайте також:

Релігійне свято

23 вересня віряни у церкві відзначають зачаття Івана Предтечі, яке стало відомим ще у п’ятому столітті. Одного разу у сім’ї праведних Захарія та Єлизавети відбулося зачаття сина. До цього вони довго не могли мати дітей, а серед євреїв це було справжньою ганьбою, тому постійно молилися на це.

Зачатие Иоанна Предтечи
Зачаття Іоанна Предтечі. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу Захарію з’явився архангел Гавриїл, який сказав йому, що в нього буде син, який буде величним перед Господом.

Свята в Україні та світі

23 вересня український народ відзначає День осіннього рівнодення, коли сонце піднімається нижче, а ранки з ночами стає темніші та прохолодніші. Також 23 вересня — це Міжнародний день жестових мов. Крім того, у цю дату відзначають День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи і Міжнародний день кролика. 

Цей день також вважається Днем святкування бісексуальності, Днем освітніх технологій і Днем зеленої кави.

Іменини

У цей день свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:

  • Андрій
  • Євген
  • Климент
  • Павло
  • Петро
  • Іван

Талісманом людини, яка народилася 23 вересня, вважається зелений камінь з назвою нефрит. Здавна вірили, що він допомагає розкрити здібності людини, які стосуються очищення розуму і тілу, а також спокою.

Нефрит
Нефрит, який є талісманом іменинника 23 вересня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники

У цей день народилися такі видатні особистості, як:

  • популярна оперна співачка Соломія Крушельницька (1872 рік)
  • боксери, брати Валерій і Володимир Сидоренки (1976 рік)
  • відома поетеса Оксана Гаджій (1992 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити на свято Третьої Пречистої. 

Раніше ми розповідали про те, як можна привітати з Успінням Пресвятої Богородиці.

Також ми повідомляли про те, хто святкує свої іменини у вересні 2023 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз