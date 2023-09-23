Яке сьогодні свято 23 вересня – свята в Україні, світі та церкві, іменини

Жінка, яка молиться у церкві зі свічкою у руках. Фото: Freepik

23 вересня в Україні та світі відзначається досить багато різних свят, наприклад, День осіннього рівнодення, Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи тощо.

Новини.LIVE розповідає все про релігійне свято, про цей день в Україні та світі, про іменини та відомих іменинників 23 вересня.

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Релігійне свято

23 вересня віряни у церкві відзначають зачаття Івана Предтечі, яке стало відомим ще у п’ятому столітті. Одного разу у сім’ї праведних Захарія та Єлизавети відбулося зачаття сина. До цього вони довго не могли мати дітей, а серед євреїв це було справжньою ганьбою, тому постійно молилися на це.

Зачаття Іоанна Предтечі. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу Захарію з’явився архангел Гавриїл, який сказав йому, що в нього буде син, який буде величним перед Господом.

Свята в Україні та світі

23 вересня український народ відзначає День осіннього рівнодення, коли сонце піднімається нижче, а ранки з ночами стає темніші та прохолодніші. Також 23 вересня — це Міжнародний день жестових мов. Крім того, у цю дату відзначають День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи і Міжнародний день кролика.

Цей день також вважається Днем святкування бісексуальності, Днем освітніх технологій і Днем зеленої кави.

Іменини

У цей день свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:

Андрій

Євген

Климент

Павло

Петро

Іван

Талісманом людини, яка народилася 23 вересня, вважається зелений камінь з назвою нефрит. Здавна вірили, що він допомагає розкрити здібності людини, які стосуються очищення розуму і тілу, а також спокою.

Нефрит, який є талісманом іменинника 23 вересня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники

У цей день народилися такі видатні особистості, як:

популярна оперна співачка Соломія Крушельницька (1872 рік)

боксери, брати Валерій і Володимир Сидоренки (1976 рік)

відома поетеса Оксана Гаджій (1992 рік)

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