Какой сегодня праздник 23 сентября – праздники в Украине, мире и церкви, именины

Женщина, которая молится в церкви со свечой в руках. Фото: Freepik

23 сентября в Украине и мире отмечается довольно много разных праздников, например, День осеннего равноденствия, Международный день жестовых языков, День образовательных технологий, День борьбы с незавершением детьми средней школы и т.д.

Новини.LIVE рассказывает все о религиозном празднике, об этом дне в Украине и мире, об именинах и известных именинниках 23 сентября.

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Религиозный праздник

23 сентября верующие в церкви отмечают зачатие Иоанна Предтечи, которое стало известно еще в пятом веке. Однажды в семье праведных Захарии и Елизаветы произошло зачатие сына. До этого они долго не могли иметь детей, а среди евреев это было настоящим позором, поэтому они молились на это постоянно.

Зачатие Иоанна Предтечи. Фото иллюстративное: Pinterest

Однажды Захарию явился архангел Гавриил, который сказал ему, что у него будет сын, величественный пред Господом.

Праздники в Украине и мире

23 сентября украинский народ отмечает День осеннего равноденствия, когда солнце поднимается ниже, а утро с ночами становится темнее и прохладнее. Также 23 сентября — это Международный день жестовых языков. Кроме того, в эту дату отмечают День борьбы с незавершением детей средней школы и Международный день кролика.

Этот день также считается Днем празднования бисексуальности, Днем образовательных технологий и Днем зеленого кофе.

Именины

В этот день свои именины отмечают люди с такими именами, как:

Андрей

Евгений

Климент

Павел

Петр

Иван

Талисманом человека, родившегося 23 сентября, считается зеленый камень под названием нефрит. Издавна верили, что он помогает раскрыть способности человека, касающиеся очищения ума и тела, а также покоя.

Нефрит, который является талисманом именинника 23 сентября. Фото: Pinterest

Известные именинники

В этот день родились такие выдающиеся личности, как:

популярная оперная певица Соломия Крушельницкая (1872 год)

боксеры, братья Валерий и Владимир Сидоренко (1976 год)

известная поэтесса Оксана Гаджий (1992 год)

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в праздник Третьей Пречистой.

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