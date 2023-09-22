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Всі свята в Україні та світі 22 вересня: День ангела, відомі іменинники

22 вересня 2023 06:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 22 вересня – всі свята в Україні, світі та церкві, іменини
Люди, які перебувають у церкві. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

22 вересня в Україні та у всьому світі відзначаються такі свята, як Національний день партизанської слави, Міжнародний день астрономії і сяйливого миру, Всесвітній день без автомобілів, Всесвітній день захисту слонів і Всесвітній день носорога.

Новини.LIVE розповідає все про 22 вересня, про свята, іменини та головних іменинників цього дня. 

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Релігійне свято

22 вересня віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Фоки і пророка Йони. Згідно з переказами, Фока з’явився на світ у місті Синопі та у юні роки вів досить доброчесне життя. Пізніше він став єпископом, проповідував християнство і допоміг багатьом людям.

У його період у кріслі імператора сидів Траян, який був язичником і активно ганявся за християнами. Тому він схопив Фоку та змушував його відмовитися від Христа, але він цього не зробив.

Изображение мученика Фоки
Зображення мученика Фоки. Фото ілюстративне: Pinterest

Йоні, в свою чергу, Господь наказав йти до Ніневії, щоб допомогти місту, але той не зробив цього і відправився до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у потужну бурю. Моряки дізналися, що це сталося через гріхи Йони.

Тому вони викинули його у море, щоб той спокутував свої гріхи, але його проковтнула велика риба, в череві якої чоловік був три дні. Після цього Господь знову йому відправив послання, але цього разу він вже послухав.

Изображение пророка Йоны
Зображення пророка Йони. Фото ілюстративне: УНІАН

Свята в Україні та світі

22 вересня українці святкують Національний день партизанської слави, який був створений у 2001 році. Ще відзначається Міжнародний день астрономії і Міжнародний день сяйливого миру, тобто, позитивної та корисної енергії у серцях людей. 

Також 22 вересня — це Всесвітній день без автомобілів, який з’явився у Франції, де місцева влада зупинила рух транспорту на одну добу, і Всесвітній день захисту слонів. Останнім святом, яке відзначається у цю дату, є Всесвітній день носорога.

Іменини 22 вересня

Свій День ангела у цей день відзначають такі люди, як:

  • Яким
  • Олександр
  • Олексій
  • Опанас
  • Василь
  • Григорій
  • Дмитро
  • Захар
  • Йосип
  • Микита
  • Сергій
  • Феодосій
  • Феофан
  • Харитон
  • Ганна

Талісман людини, яка народилася 22 вересня, — це корал. Предки вважали, що він покращує кровообіг, активізує обмін речовин і зміцнює серцево-судинну систему.

Коралл
Корал, який є талісманом іменинника 22 вересня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники 22 вересня

Свій день народження у цей день святкують такі люди, як:

  • філолог-славіст Олександр Потебня (1835 рік)
  • адміністратор Львівського медичного інституту Євстахій Струк (1909 рік)
  • відома поетеса Олена Галета (1975 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні святкують Третю Пречисту після зміни церковного календарю. 

Раніше ми розповідали про щирі привітання до Горіхового Спасу. 

Також ми повідомляли про те, хто відзначає свої іменини у вересні 2023 року. 

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