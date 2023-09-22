Яке сьогодні свято 22 вересня – всі свята в Україні, світі та церкві, іменини

Всі свята в Україні та світі 22 вересня: День ангела, відомі іменинники
22 вересня в Україні та у всьому світі відзначаються такі свята, як Національний день партизанської слави, Міжнародний день астрономії і сяйливого миру, Всесвітній день без автомобілів, Всесвітній день захисту слонів і Всесвітній день носорога.
Новини.LIVE розповідає все про 22 вересня, про свята, іменини та головних іменинників цього дня.
Релігійне свято
22 вересня віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Фоки і пророка Йони. Згідно з переказами, Фока з’явився на світ у місті Синопі та у юні роки вів досить доброчесне життя. Пізніше він став єпископом, проповідував християнство і допоміг багатьом людям.
У його період у кріслі імператора сидів Траян, який був язичником і активно ганявся за християнами. Тому він схопив Фоку та змушував його відмовитися від Христа, але він цього не зробив.
Йоні, в свою чергу, Господь наказав йти до Ніневії, щоб допомогти місту, але той не зробив цього і відправився до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у потужну бурю. Моряки дізналися, що це сталося через гріхи Йони.
Тому вони викинули його у море, щоб той спокутував свої гріхи, але його проковтнула велика риба, в череві якої чоловік був три дні. Після цього Господь знову йому відправив послання, але цього разу він вже послухав.
Свята в Україні та світі
22 вересня українці святкують Національний день партизанської слави, який був створений у 2001 році. Ще відзначається Міжнародний день астрономії і Міжнародний день сяйливого миру, тобто, позитивної та корисної енергії у серцях людей.
Також 22 вересня — це Всесвітній день без автомобілів, який з’явився у Франції, де місцева влада зупинила рух транспорту на одну добу, і Всесвітній день захисту слонів. Останнім святом, яке відзначається у цю дату, є Всесвітній день носорога.
Іменини 22 вересня
Свій День ангела у цей день відзначають такі люди, як:
- Яким
- Олександр
- Олексій
- Опанас
- Василь
- Григорій
- Дмитро
- Захар
- Йосип
- Микита
- Сергій
- Феодосій
- Феофан
- Харитон
- Ганна
Талісман людини, яка народилася 22 вересня, — це корал. Предки вважали, що він покращує кровообіг, активізує обмін речовин і зміцнює серцево-судинну систему.
Відомі іменинники 22 вересня
Свій день народження у цей день святкують такі люди, як:
- філолог-славіст Олександр Потебня (1835 рік)
- адміністратор Львівського медичного інституту Євстахій Струк (1909 рік)
- відома поетеса Олена Галета (1975 рік)
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