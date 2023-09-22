Яке сьогодні свято 22 вересня – всі свята в Україні, світі та церкві, іменини

Люди, які перебувають у церкві. Фото: Freepik

22 вересня в Україні та у всьому світі відзначаються такі свята, як Національний день партизанської слави, Міжнародний день астрономії і сяйливого миру, Всесвітній день без автомобілів, Всесвітній день захисту слонів і Всесвітній день носорога.

Новини.LIVE розповідає все про 22 вересня, про свята, іменини та головних іменинників цього дня.

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Релігійне свято

22 вересня віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Фоки і пророка Йони. Згідно з переказами, Фока з’явився на світ у місті Синопі та у юні роки вів досить доброчесне життя. Пізніше він став єпископом, проповідував християнство і допоміг багатьом людям.

У його період у кріслі імператора сидів Траян, який був язичником і активно ганявся за християнами. Тому він схопив Фоку та змушував його відмовитися від Христа, але він цього не зробив.

Зображення мученика Фоки. Фото ілюстративне: Pinterest

Йоні, в свою чергу, Господь наказав йти до Ніневії, щоб допомогти місту, але той не зробив цього і відправився до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у потужну бурю. Моряки дізналися, що це сталося через гріхи Йони.

Тому вони викинули його у море, щоб той спокутував свої гріхи, але його проковтнула велика риба, в череві якої чоловік був три дні. Після цього Господь знову йому відправив послання, але цього разу він вже послухав.

Зображення пророка Йони. Фото ілюстративне: УНІАН

Свята в Україні та світі

22 вересня українці святкують Національний день партизанської слави, який був створений у 2001 році. Ще відзначається Міжнародний день астрономії і Міжнародний день сяйливого миру, тобто, позитивної та корисної енергії у серцях людей.

Також 22 вересня — це Всесвітній день без автомобілів, який з’явився у Франції, де місцева влада зупинила рух транспорту на одну добу, і Всесвітній день захисту слонів. Останнім святом, яке відзначається у цю дату, є Всесвітній день носорога.

Іменини 22 вересня

Свій День ангела у цей день відзначають такі люди, як:

Яким

Олександр

Олексій

Опанас

Василь

Григорій

Дмитро

Захар

Йосип

Микита

Сергій

Феодосій

Феофан

Харитон

Ганна

Талісман людини, яка народилася 22 вересня, — це корал. Предки вважали, що він покращує кровообіг, активізує обмін речовин і зміцнює серцево-судинну систему.

Корал, який є талісманом іменинника 22 вересня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники 22 вересня

Свій день народження у цей день святкують такі люди, як:

філолог-славіст Олександр Потебня (1835 рік)

адміністратор Львівського медичного інституту Євстахій Струк (1909 рік)

відома поетеса Олена Галета (1975 рік)

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