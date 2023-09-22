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Все праздники в Украине и мире 22 сентября: День ангела, известные именинники

22 сентября 2023 06:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 22 сентября – все праздники в Украине, мире и церкви, именины
Люди, которые находятся в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

22 сентября в Украине и во всем мире отмечаются такие праздники как Национальный день партизанской славы, Международный день астрономии и сияющего мира, Всемирный день без автомобилей, Всемирный день защиты слонов и Всемирный день носорога.

Новини.LIVE рассказывает все о 22 сентября, о праздниках, именинах и главных именинниках этого дня.

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Религиозный праздник

22 сентября верующие в церкви чтят память мученика Фоки и пророка Ионы. Согласно преданию, Фока появился на свет в городе Синопе и в юные годы вел довольно добродетельную жизнь. Позже он стал епископом, проповедовал христианство и помог многим людям.

В его период в кресле правителя сидел Траян, который был язычником и активно гонялся за христианами. Поэтому он схватил Фоку и заставлял его отказаться от Христа, но он этого не сделал.

Изображение мученика Фоки
Изображение мученика Фоки. Фото иллюстративное: Pinterest

Ионе, в свою очередь, Господь приказал идти в Ниневию, чтобы помочь городу, но тот не сделал этого и отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в мощную бурю. Моряки узнали, что это произошло из-за грехов Ионы.

Поэтому они выбросили его в море, чтобы тот искупил свои грехи, но его проглотила большая рыба, в чреве которой мужчина был три дня. После этого Господь снова отправил ему послание, но на этот раз он уже послушал.

Изображение пророка Йоны
Изображение пророка Ионы. Фото иллюстративное: УНИАН

Праздники в Украине и мире

22 сентября украинцы празднуют Национальный день партизанской славы, созданный в 2001 году. Еще отмечается Международный день астрономии и Международный день сияющего мира, то есть, положительной и полезной энергии в сердцах людей.

Также 22 сентября — это Всемирный день без автомобилей, который появился во Франции, где местные власти остановили движение транспорта на сутки, и Всемирный день защиты слонов. Последний праздник, который отмечается в эту дату, — это Всемирный день носорога.

Именины 22 сентября

Свой День ангела в этот день отмечают такие люди, как:

  • Яким
  • Александр
  • Алексей
  • Афанасий
  • Василий
  • Григорий
  • Дмитрий
  • Захар
  • Иосиф
  • Никита
  • Сергей
  • Феодосий
  • Феофан
  • Харитон
  • Анна

Талисман человека, родившегося 22 сентября, — это коралл. Предки считали, что он улучшает кровообращение, активизирует обмен веществ и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Коралл
Коралл, который является талисманом именинника 22 сентября. Фото: Pinterest

Известные именинники 22 сентября

Свой день рождения в этот день празднуют такие люди, как:

  • филолог-славист Александр Потебня (1835 год)
  • администратор Львовского медицинского института Евстахий Струк (1909 год)
  • известная поэтесса Елена Галета (1975 год)

Напомним, мы писали о том, когда в Украине празднуют Третью Пречистую после изменения церковного календаря.

Раньше мы рассказывали об искренних поздравлениях к Ореховому Спасу.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свои именины в сентябре 2023 года.

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