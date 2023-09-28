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Свята в Україні і світі 28 вересня: релігія, іменини, видатні іменинники

28 вересня 2023 00:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 28 вересня — важливий для Україні та світу день, іменини
Молоді люди, які тримають свічки у руках. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 вересня в Україні та світі відзначається одразу декілька свят, зокрема, Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день безпечного аборту, Всесвітній день моря, Інтернаціональний день свободи від голоду тощо.

Новини.LIVE розповідає про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників цього дня.

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Релігійне свято

28 вересня віряни в церкві вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Коли у кріслі імператора сидів Авреліан, він активно ганявся за християнами, тому Харитон у той час дуже постраждав за свою християнську віру.

Спочатку язичники його серйозно побили, після чого кинули до в’язниці. Вийти з в’язниці Харитон зміг тільки тоді, коли в імператорське крісло сів Тацит. Згодом мученик поїхав до Святої Землі, але недалеко від Єрусалиму його схопили розбійники, які привели його до своєї печери.

Преподобный Харитон Исповедник
Зображення преподобного Харитона Сповідника. Фото: УНІАН

Господь послав змію, яка додала свою отруту у вино та отруїла всіх розбійників. Харитон побудував у печері церкву, після чого у нього з’явилися послідовники.

Свята в Україні та світі

28 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби зі сказом та Міжнародний день права знати. Також у цю дату відзначається Міжнародний день безпечного аборту.

Крім того, це ще й Інтернаціональний день свободи від голоду і Всесвітній день моря, який створений для того, щоб привернути увагу людей до проблем з екологією моря та захисту біоресурсів. 

Іменини цього дня

Свої іменини 28 вересня святкують люди з такими іменами, як:

  • Федот
  • Порфирій
  • Микита
  • Максим
  • Степан

Щасливим каменем іменинника цього дня вважається берил, який став популярним ще у давнину. Предки вірили, що цим каменем можна лікувати проблеми, які стосуються жіночого здоров’я.

Берилл
Берил, який є талісманом іменинника 28 вересня. Фото: Pinterest

Іменинники цього дня

28 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

  • письменник і поет Дмитро Павличко (1929 рік)
  • історик і літературознавець Гаврило Чернихівський (1936 рік)
  • портретист Олександр Яловенко (1941 рік)

Нагадаємо, ми писали про новий церковний календар на жовтень 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, на яку дату перенесли Покрову Пресвятої Богородиці.

Також ми повідомляли про те, хто святкує свої іменини у вересні 2023 року.

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