Тест по шкале Кесслера: узнайте свой уровень истощения от стресса
Шкала психологического стресса Кесслера (K10) является обычным показателем стресса. Вы можете узнать, как стресс влияет на вашу жизнь и не стоит ли уже обратиться за психологической помощью к специалисту.
Шкала разработана для быстрого распознавания случая как соответствующего или неподходящего под критерии Руководства по диагностике и статистической классификации психических расстройств DSM-IV.
Зачастую тест используется для диагностики военных и служащих правоохранительных органов.
Также этот опросник был частью Национального исследования психического здоровья и самочувствия Австралии в 1997 году, в котором приняли участие 10 641 человек.
Вам нужно искренне ответить на 10 вопросов о вашем самочувствии за последние 30 дней.
Каждый ответ оценивается баллами:
- Никогда – 1 балл.
- Изредка – 2 балла.
- Иногда – 3 балла.
- Часто – 4 балла.
- Всегда – 5 баллов.
Вопрос третий и шестой не нужно задавать, если ответ на предыдущий вопрос был "никогда". В таких случаях вопросы 3 и 6 должны автоматически получить один балл.
Список вопросов теста по шкале Кесслера
- Вы чувствовали себя истощенными без очевидной причины?
- Были ли вы расстроены?
- Вы так сильно нервничали, что ничего не могло вас успокоить?
- Вы испытывали безнадежность?
- Вы были беспокойными или суетливыми?
- Вы были настолько беспокойны, что не могли усидеть на месте?
- Вы чувствовали себя удрученно?
- Вы чувствовали, что все требует усилия?
- Вы были настолько грустным человеком, что ничего не могло вам улучшить настроение?
- Вы чувствовали себя никудышным человеком?
Подсчитайте баллы и смотрите результаты
Оценка К10: вероятность наличия психического расстройства
- 10-19 баллов: вероятно, вы чувствуете себя хорошо;
- 20–24: вероятно, у вас легкое расстройство, поэтому следует начать восстановление психологического состояния;
- 25 – 29: вероятно, у вас умеренное расстройство, возможно началось развитие депрессии, ПТСР и т.п.;
- 30 – 50: существует большая вероятность серьезного расстройства, следует обратиться за помощью к специалисту.
Раньше мы предлагали пройти тест, чтобы узнать свое профессиональное выгорание. Также публиковали тест, который может быстро диагностировать психологическое состояние.