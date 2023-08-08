Тест по шкале Кесслера: узнайте свой уровень истощения от стресса

Следует не упустить момент, когда нужно начинать восстановление психологического состояния. Фото: freepik

Шкала психологического стресса Кесслера (K10) является обычным показателем стресса. Вы можете узнать, как стресс влияет на вашу жизнь и не стоит ли уже обратиться за психологической помощью к специалисту.

Шкала разработана для быстрого распознавания случая как соответствующего или неподходящего под критерии Руководства по диагностике и статистической классификации психических расстройств DSM-IV.

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Зачастую тест используется для диагностики военных и служащих правоохранительных органов.

Также этот опросник был частью Национального исследования психического здоровья и самочувствия Австралии в 1997 году, в котором приняли участие 10 641 человек.

Вам нужно искренне ответить на 10 вопросов о вашем самочувствии за последние 30 дней.

Каждый ответ оценивается баллами:

Никогда – 1 балл.

Изредка – 2 балла.

Иногда – 3 балла.

Часто – 4 балла.

Всегда – 5 баллов.

Вопрос третий и шестой не нужно задавать, если ответ на предыдущий вопрос был "никогда". В таких случаях вопросы 3 и 6 должны автоматически получить один балл.

Список вопросов теста по шкале Кесслера

Вы чувствовали себя истощенными без очевидной причины? Были ли вы расстроены? Вы так сильно нервничали, что ничего не могло вас успокоить? Вы испытывали безнадежность? Вы были беспокойными или суетливыми? Вы были настолько беспокойны, что не могли усидеть на месте? Вы чувствовали себя удрученно? Вы чувствовали, что все требует усилия? Вы были настолько грустным человеком, что ничего не могло вам улучшить настроение? Вы чувствовали себя никудышным человеком?

Подсчитайте баллы и смотрите результаты

Оценка К10: вероятность наличия психического расстройства

10-19 баллов: вероятно, вы чувствуете себя хорошо;

20–24: вероятно, у вас легкое расстройство, поэтому следует начать восстановление психологического состояния;

25 – 29: вероятно, у вас умеренное расстройство, возможно началось развитие депрессии, ПТСР и т.п.;

30 – 50: существует большая вероятность серьезного расстройства, следует обратиться за помощью к специалисту.

Раньше мы предлагали пройти тест, чтобы узнать свое профессиональное выгорание. Также публиковали тест, который может быстро диагностировать психологическое состояние.