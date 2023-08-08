Тест за шкалою Кесслера: узнайте про свій рівень виснаження від стресу

Варто не проґавити момент, коли слід починати відновлення психологічного стану. Фото: freepik

Шкала психологічного стресу Кесслера (K10) є простим показником стресу. Ви можете дізнатися, як стрес впливає на ваше життя та чи не варто вже звернутися по психологічну допомогу до фахівця.

Шкала розроблена для швидкого розпізнавання випадку як відповідного або не підходящого під критерії Посібника з діагностики та статистичної класифікації психічних розладів DSM-IV.

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Часто тест використовується для діагностики військових та службовців правоохоронних органів.

Також цей опитувальник був частиною Національного дослідження психічного здоров'я та самопочуття Австралії у 1997 році, у якому взяли участь 10 641 особа.

Вам потрібно щиро відповісти на 10 питань про ваше самопочуття протягом останніх 30 днів.

Кожна відповідь оцінюється балами:

Ніколи — 1 бал.

Зрідка — 2 бали.

Іноді — 3 бали.

Часто — 4 бали.

Завжди — 5 балів.

Запитання третє та шосте не потрібно ставити, якщо відповідь на попереднє запитання була "ніколи". У таких випадках питання 3 та 6 повинні автоматично отримати один бал.

Перелік питань тесту за шкалою Кесслера

Ви відчували себе виснаженими без очевидної причини? Чи ви були знервованими? Ви так сильно нервували, що нічого не могло вас заспокоїти? Ви відчували безнадію? Ви були неспокійними або метушливими? Ви були настільки неспокійними, що не могли всидіти на місці? Ви відчували себе пригнічено? Ви відчували, що все вимагає зусиль? Ви були настільки сумною людиною, що нічого не могло вам покращити настрій? Чи ви відчували себе нікчемною людиною?

Підрахуйте бали та дивіться результати

Оцінка К10: ймовірність наявності психічного розладу

10-19 балів: ймовірно, ви почуваєтеся добре;

20–24: ймовірно, у вас легкий розлад, тому варто почати відновлення психологічного стану;

25 – 29: ймовірно, у вас помірний розлад, можливо почався розвиток депресії, ПТСР тощо;

30 – 50: існує велика ймовірність серйозного розладу, варто звернутися по допомогу до фахівця.

Раніше ми пропонували пройти тест, щоб дізнатися про своє професійне вигорання. Також публікували тест, який може швидко діагностувати вам психологічний стан.