Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Топ-5 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет arrow

Топ-5 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет

10 июня 2023 01:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Топ-5 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет
Люди ждут собеседования. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С развитием технического прогресса, различных технологий в мире время от времени возникает потребность в совершенствовании и овладении новой профессией. Впрочем, как показали исследования, есть несколько профессий, которые будут востребованы всегда.

Издание РБК Украина составило перечень профессий, которые будут популярны в ближайшие 100 лет.

Читайте также:

По данным издания, Топ-5 "вечных" профессий выглядит так:

Врачи

Как бы то ни было, а человечество всегда будет нуждаться в медицинской помощи и лечении. Потому довольно сложно представить мир без медика.

Специалисты по информационной безопасности

По мнению обозревателей издания, специалисты по информационной безопасности играют важную роль в защите конфиденциальной информации и борьбе с киберпреступностью.

Инженеры

В будущем застройка, разработка городов будут еще более необходимы. Поэтому потребность в профессиональных инженерах и архитекторах остается.

Финансовые консультанты

Финансовые консультанты будут помогать и дальше в планировании финансовых целей и инвестициях еще много лет.

Адвокаты

Правовые вопросы со временем никуда не исчезнут. Куда без адвокатов. Они необходимы для защиты прав людей и предоставления юридической помощи.

Напомним, журналисты провели собственное исследование по популярности профессий. Оно показало, что больше всего молодежь интересуется такими профессиями, как ИТ-специалист, дизайнер, архитектор. При этом обозреватели утверждают, что профессия учителя сейчас популярностью не пользуется. Причина — низкая заработная плата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас