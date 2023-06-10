Топ-5 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет

Люди ждут собеседования. Фото: Google

С развитием технического прогресса, различных технологий в мире время от времени возникает потребность в совершенствовании и овладении новой профессией. Впрочем, как показали исследования, есть несколько профессий, которые будут востребованы всегда.

Издание РБК Украина составило перечень профессий, которые будут популярны в ближайшие 100 лет.

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По данным издания, Топ-5 "вечных" профессий выглядит так:

Врачи

Как бы то ни было, а человечество всегда будет нуждаться в медицинской помощи и лечении. Потому довольно сложно представить мир без медика.

Специалисты по информационной безопасности

По мнению обозревателей издания, специалисты по информационной безопасности играют важную роль в защите конфиденциальной информации и борьбе с киберпреступностью.

Инженеры

В будущем застройка, разработка городов будут еще более необходимы. Поэтому потребность в профессиональных инженерах и архитекторах остается.

Финансовые консультанты

Финансовые консультанты будут помогать и дальше в планировании финансовых целей и инвестициях еще много лет.

Адвокаты

Правовые вопросы со временем никуда не исчезнут. Куда без адвокатов. Они необходимы для защиты прав людей и предоставления юридической помощи.

Напомним, журналисты провели собственное исследование по популярности профессий. Оно показало, что больше всего молодежь интересуется такими профессиями, как ИТ-специалист, дизайнер, архитектор. При этом обозреватели утверждают, что профессия учителя сейчас популярностью не пользуется. Причина — низкая заработная плата.