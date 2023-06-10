Топ-5 професій, які точно не зникнуть у найближчі 100 років

Люди чекають на співбесіду. Фото: Google

З розвитком технічного прогресу, різних технологій у світі час від часу виникає потреба у вдосконаленні та опануванні нової професії. Втім, як показали дослідження, є кілька професій, які будуть затребуванні завжди.

Видання РБК Україна склало перелік професій, які будуть популярні у найближчі 100 років.

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За даними видання, Топ-5 "вічних" професій вигладає так:

Лікарі

Як би там небуло, а людство завжди потребуватиме медичної допомоги та лікування. Тому досить складно уявити світ без медика.

Фахівці з інформаційної безпеки

На переконання оглядачів видання, фахівці з інформаційної безпеки грають важливу роль у захисті конфіденційної інформації та боротьбі з кіберзлочинністю.

Інженери

У майбутньому забудова, розробка міст будуть ще більше необхідними. Тому потреба у професійних інженерах та архітекторах залишатиметься постійно.

Фінансові консультанти

Фінансові консультанти допомагатимуть і надалі в плануванні фінансових цілей та інвестиціях ще багато років.

Адвокати

Правові питання з часом нікуди не зникнуть. Куди ж без адвокатів. Вони потрібні для захисту прав людей та надання юридичної допомоги.

Нагадаємо, журналісти провели власне дослідження щодо популярності професій. Воно показало, що найбільше молодь цікавиться такими професіями, як ІТ- фахівець, дизайнер, архітектор. При цьому оглядачі стверджують, що професія вчителя, яка роками була на висоті, зараз такою популярністю не користується. Причина — низька заробітна плата.