Топ-5 професій, які точно не зникнуть у найближчі 100 років
З розвитком технічного прогресу, різних технологій у світі час від часу виникає потреба у вдосконаленні та опануванні нової професії. Втім, як показали дослідження, є кілька професій, які будуть затребуванні завжди.
Видання РБК Україна склало перелік професій, які будуть популярні у найближчі 100 років.
За даними видання, Топ-5 "вічних" професій вигладає так:
Лікарі
Як би там небуло, а людство завжди потребуватиме медичної допомоги та лікування. Тому досить складно уявити світ без медика.
Фахівці з інформаційної безпеки
На переконання оглядачів видання, фахівці з інформаційної безпеки грають важливу роль у захисті конфіденційної інформації та боротьбі з кіберзлочинністю.
Інженери
У майбутньому забудова, розробка міст будуть ще більше необхідними. Тому потреба у професійних інженерах та архітекторах залишатиметься постійно.
Фінансові консультанти
Фінансові консультанти допомагатимуть і надалі в плануванні фінансових цілей та інвестиціях ще багато років.
Адвокати
Правові питання з часом нікуди не зникнуть. Куди ж без адвокатів. Вони потрібні для захисту прав людей та надання юридичної допомоги.
Нагадаємо, журналісти провели власне дослідження щодо популярності професій. Воно показало, що найбільше молодь цікавиться такими професіями, як ІТ- фахівець, дизайнер, архітектор. При цьому оглядачі стверджують, що професія вчителя, яка роками була на висоті, зараз такою популярністю не користується. Причина — низька заробітна плата.