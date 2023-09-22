Какой церковный праздник 22 сентября 2023 года — главные традиции и запреты

Верующая молится во время первого Пасхального богослужения ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Фото: radiosvoboda.org

В эту пятницу, 22 сентября, украинские верующие чтят память священномученика Фоки Синопского и пророка Ионы.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.

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Священномученик Фока Синопский жил в I веке в городе Синоп (ныне Турция). Святой вел добродетельную жизнь и прославился как милосердный человек. По церковным преданиям, у Фоки был дар исцелять больных. В зрелом возрасте Фока стал епископом, проповедовал христианство и обратил на путь истины многих людей. Однако во времена правления императора Траяна начались гонения на христиан. Епископа схватили и заставляли отречься от веры. За свою непоколебимость он был казнен: Фоку бросили в котел с кипящей водой. Так Фока умер за Христа и стал мучеником. В 404 году мощи святого перенесли в Константинополь.

Священномученик епископ Фок Синопский. Фото: google.com

Иона жил в Галилейском городе Гафхефера в VIII веке до н.э. Он был одним из двенадцати малых пророков — авторов книг пророчеств. Его история жизни действительно удивительна.

По преданиям, сохранившимся до наших дней, Иона был послан Богом в город Ниневии — столицу Ассирийской империи. Город Ниневия в то время был очень роскошным, красивым и многолюдным, но, к сожалению, пришел в упадок морально. Тем не менее мужчина отказался выполнять волю Господа, бежав из города на корабле в Иоппию (город в Израиле, который находился недалеко от нынешнего Тель-Авива).

По дороге корабль попал в страшную бурю, и моряки бросили жребий, чтобы понять, кто согрешил и за что их наказывают. Жребий указал на Иону — он признался, что не послушался и попросил выбросить его в море, чтобы спасти само судно. В море Иону проглотил кит — в его утробе мужчина провел трое суток в молитвах и покаянии. Случилось еще одно чудо: кит выплюнул свою добычу на берег.

Он попросил у Бога прощения и пошел в Ниневию, где проповедовал слово Божие. Жители Ниневии послушали его и раскаялись в своих грехах. Тогда Бог сжалился над ним и не уничтожил город.

Изображение пророка Ионы, которого проглатывает кит. Фото: nelcu.org.ua

Что нельзя делать 22 сентября

В этот день существовал ряд ограничений и запретов, соблюдаемых верующими. В этот церковный праздник нельзя:

злословить;

ссориться;

сплетничать;

долго спать;

жаловаться на погоду;

лениться;

есть рыбу и блюда из нее — в память о том, как пророк сидел в брюхе кита;

ловить и продавать рыбу по этой же причине.

Женщина в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: УНН

Что можно делать 22 сентября

Верующие в этот день стараются попасть в церковь, чтобы помолиться святым и поставить свечи за свое здоровье и здоровье родных.

Святого Фока считают защитником от пожаров и спасителем утопающих, поэтому ему молятся о защите. В память истории Ионы в церкви читали покаянную молитву пророка.

Наши предки верили, если в этот день можно приготовить блюда из редьки, можно укрепить свое здоровье.

Выходя из дома в праздник, пытались не попасть под "злой ветер", который приносит болезни и несчастья. В день Ионы ходили в лес за осиной, а затем колышки ставили в углах двора, размещали у ворот и в каждом из углов дома, чтобы защититься от проделок нечистой силы. Считалось, что если листья на этом дереве начинают дрожать, как от страха, значит, они взяли на себя все беды и грехи человека.

22 сентября — кто празднует именины сегодня

День ангела сегодня по церковному календарю отмечают:

Петр;

Вениамин;

Андрей;

Макар;

Николай;

Мартин;

Александр;

Федор;

Кузьма.

Приметы на 22 сентября

В народе 22 сентября — праздник Иона и Фоки Листопадных. Листопадным день прозвали из-за сильного ветра, который обносил листья на деревьях. Традиционно в этот день на огородах копают редьку, а также готовят из нее разные блюда.

На Ионе следили за погодой и определяли, насколько морозной будет зима. Считалось, что день Ионы — это уже настоящая осень, и теплой погоды больше не будет.

Существовали 22 сентября следующие приметы:

Если в этот день выпал снег, то будет плохой урожай в следующем году.

Утром дождь означает, что еще неделю будет теплая погода.

Если на Иона слышен гром — зимой снега не будет.

22 сентября начался сильный ветер — зима будет суровой.

Вечером на небе светит луна красного цвета — ждите ветреную погоду.

Вечером теплее, чем днем — ждите штормовой ветер.

На сосне мало шишек — зимой будет тепло и много снега.

Летает длинная паутина — осень будет ясной, а снег выпадет нескоро.

Комары до сих пор летают — зима будет мягкой.

Еще не до конца попадали листья на берегу — зима придет поздно.

Ива начала сбрасывать листья — к предстоящей зиме.

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