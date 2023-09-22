Яке церковне свято 22 вересня 2023 року — головні традиції та заборони

Вірянка молиться під час першого Великоднього богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Фото: radiosvoboda.org

У цю п'ятницю, 22 вересня, українські віряни вшановують пам'ять священномученика Фоки Синопського та пророка Йони.

Новини.LIVE розповідає про історію цього дня, його головні традиції та заборони.

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Священномученик Фока Синопський жив у I столітті в місті Синоп (нині Туреччина). Святий вів доброчесне життя та прославився як милосердна людина. За церковними переказами, Фока мав дар зцілювати хворих. В зрілому віці Фока став єпископом, проповідував християнство і навернув на шлях істини багатьох людей. Проте за часів правління імператора Траяна почалися гоніння на християн. Єпископа схопили й примушували відректися від віри. За свою непохитність він був страчений: Фоку кинули в казан з кип'ячою водою. Так Фока помер за Христа і став мучеником. У 404 році мощі святого перенесли до Константинополя.

Священномученик єпископ Фока Синопський. Фото: google.com

Йона жив у галілейському місті Гафхефера у VIII столітті до н.е. Він був одним із дванадцяти малих пророків — авторів книг пророцтв. Його історія життя справді дивовижна.

За переказами, які збереглися до наших днів, Йона був посланий Богом до міста Ніневії — столиці Ассирійської імперії. Місто Ніневія на той час було дуже розкішним, красивим і велелюдним, але, на жаль, занепало морально. Проте, чоловік відмовився виконувати волю Господа, втікши з міста на кораблі до Йоппії (місто в Ізраїлі, яке знаходилося недалеко від нинішнього Тель-Авіва).

Дорогою корабель потрапив у страшну бурю, і моряки кинули жереб, щоб зрозуміти, хто згрішив і за що їх карають. Жереб вказав на Йону — він зізнався, що не послухався і попросив викинути його в море, щоб врятувати саме судно. У морі Йону проковтнув кит — у його утробі чоловік провів три доби в молитвах і покаянні. Сталося ще одне диво: кит виплюнув свою здобич на берег.

Він попросив у Бога прощення і пішов до Ніневії, де проповідував слово Боже. Мешканці Ніневії послухали його і покаялися у своїх гріхах. Тоді Бог змилувався над ним і не знищив міста.

Зображення пророка Йони, якого проковтує кит. Фото: nelcu.org.ua

Що не можна робити 22 вересня

У цей день існували ряд обмежень та заборон, яких дотримувалися віряни. У це церковне свято не можна було:

злословити;

сваритися;

пліткувати;

довго спати;

жалітися на погоду;

лінуватися;

їсти рибу і страви з неї — на згадку про те, як пророк сидів у череві кита;

ловити та продавати рибу — з цієї ж причини.

Жінка у церкві ставить свічку за здоров'я. Фото: УНН

Що можна робити 22 вересня

Віряни цього дня стараються потрапити до церкви, щоб помолитися святим та поставити свічки за своє здоров'я та здоров'я рідних.

Святого Фоку вважають захисником від пожеж і рятівником потопельників, тож йому моляться про захист. На згадку про історію Йони в церкві читали покаянну молитву пророка.

Наші предки вірили, якщо цього дня приготувати страви з редьки, можна зміцнити своє здоров'я.

Виходячи з дому у свято, намагалися не потрапити під "злий вітер", який приносить хвороби й нещастя. В день Йони ходили в ліс за осикою, а потім кілочки ставили у кутках двору, розміщували біля воріт і в кожному з кутів будинку, щоб захиститися від витівок нечистої сили. Вважалося, якщо листя на цьому дереві починають дрижати, наче від страху, отже, вони взяли на себе всі біди та гріхи людини.

22 вересня — хто святкує іменини сьогодні

День ангела сьогодні за церковним календарем відзначають:

Петро;

Веніамін;

Андрій;

Макар;

Микола;

Мартін;

Олександр;

Федір;

Кузьма.

Прикмети на 22 вересня

У народі 22 вересня — свято Йона і Фоки Листопадних. Листопадним день прозвали через сильний вітер, який обносив листя на деревах. Традиційно цього дня на городах копають редьку, а також готують із неї різні страви.

На Іону стежили за погодою і визначали, наскільки морозною буде зима. Вважалося, що день Іони — це вже справжня осінь, і теплої погоди більше не буде.

Існували 22 вересня такі прикмети:

Якщо цього дня випав сніг — буде поганий урожай наступного року.

Вранішній дощ означає, що ще тиждень буде тепла погода.

Якщо на Йона чутно грім — взимку снігу не буде.

22 вересня почався сильний вітер — зима буде суворою.

Ввечері на небі світить місяць червоного кольору — чекайте на вітряну погоду.

Ввечері тепліше, ніж удень — чекайте на штормовий вітер.

На сосні мало шишок — взимку буде тепло і багато снігу.

Літає довга павутина — осінь буде ясною, а сніг випаде нескоро.

Комарі досі літають — зима буде м'якою.

Ще не до кінця попадало листя на березі — зима прийде пізно.

Верба почала скидати листя — до швидкої зими.

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