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В Госпогранслужбе спрогнозировали, когда закончатся очереди на границах

1 августа 2023 20:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Очереди на границах с Украиной: пограничники рассказали о пике
Очереди на границах. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Пассажиропоток на въезд и на выезд из Украины будет оставаться достаточно высоким до конца лета. При этом июнь, например, пользовался преимуществом выезда граждан из Украины. А вот с июля границу пересекают на въезд в Украину.

Об этом в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, очереди на контрольно-пропускных пунктах из Украины появились из-за растущего пассажиропотока как на выезд из страны, так и на возвращение. В целом, пассажиропоток начал расти во время летнего сезона.

В частности, в июне по сравнению с маем он увеличился примерно на 400 тысяч человек, как на въезд, так и на выезд. А в июле вырос еще на 600 тысяч человек. В июне границу в обоих направлениях пересекли около 3 млн 800 тысяч человек.

Очереди на КПП "Ягодин"
Очереди на КПП "Ягодын". Новини.LIVE

"Пассажиропоток на въезд и на выезд из Украины будет оставаться достаточно высоким до конца лета. Гражданам следует интересоваться ситуацией на пунктах пропуска на выезд на официальных страницах Западного управления Госпогранслужбы. Информация там обновляется каждые три часа", — посоветовал Демченко.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.

 

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