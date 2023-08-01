Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Держприкордонслужбі спрогнозували, коли закінчаться черги на кордонах arrow

У Держприкордонслужбі спрогнозували, коли закінчаться черги на кордонах

1 серпня 2023 20:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Черги на кордонах з Україною: прикордонники розповіли про пік
Черги на кордонах. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Пасажиропотік на вʼїзд та на виїзд з України залишатиметься досить високим до кінця літа. При цьому червень, наприклад, користувався перевагою на виїзд громадян з України. А от з липня кордон перетинають на вʼїзд до України.

Про це в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Читайте також:

За його словами, черги на контрольно-пропускних пунктах з Україною зʼявилися через зростаючий пасажиропотік як на виїзд з країни, так і на повернення. Загалом пасажиропотік почав зростати під час літнього сезону.

Зокрема, у червні в порівнянні з травнем він збільшився приблизно на 400 тисяч осіб як на вʼїзд, так і на виїзд. А в липні зріс ще на 600 тисяч осіб. У червні кордон в обох напрямках перетнуло близько 3 млн 800 тисяч осіб.

Черги на КПП "Ягодин"
Черги на КПП "Ягодин". Новини.LIVE

"Пасажиропотік на вʼїзд та на виїзд з України залишатиметься досить високим до кінця літа. Громадянам слід цікавитися ситуацією на пунктах пропуску на виїзд на офіційних сторінках Західного управління Держприкордонслужби. Інформація там оновлюється кожних три години", — порадив Демченко.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз