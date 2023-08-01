Черги на кордонах з Україною: прикордонники розповіли про пік

Черги на кордонах. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

Пасажиропотік на вʼїзд та на виїзд з України залишатиметься досить високим до кінця літа. При цьому червень, наприклад, користувався перевагою на виїзд громадян з України. А от з липня кордон перетинають на вʼїзд до України.

Про це в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, черги на контрольно-пропускних пунктах з Україною зʼявилися через зростаючий пасажиропотік як на виїзд з країни, так і на повернення. Загалом пасажиропотік почав зростати під час літнього сезону.

Зокрема, у червні в порівнянні з травнем він збільшився приблизно на 400 тисяч осіб як на вʼїзд, так і на виїзд. А в липні зріс ще на 600 тисяч осіб. У червні кордон в обох напрямках перетнуло близько 3 млн 800 тисяч осіб.

Черги на КПП "Ягодин". Новини.LIVE

"Пасажиропотік на вʼїзд та на виїзд з України залишатиметься досить високим до кінця літа. Громадянам слід цікавитися ситуацією на пунктах пропуску на виїзд на офіційних сторінках Західного управління Держприкордонслужби. Інформація там оновлюється кожних три години", — порадив Демченко.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.