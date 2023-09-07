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В Гостомеле продолжается подготовка к новому отопительному сезону: что удалось сделать

7 сентября 2023 15:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Гостомеле продолжается подготовка к новому отопительному сезону: что удалось сделать
Девушка греет руки на батарее. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Гостомель активно готовится к новому отопительному сезону. В настоящее время идут работы по подготовке систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает Гостомельская поселковая военная администрация.

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Специалисты коммунального предприятия произвели плановый запуск отопительной системы в поселке Гостомель по адресам:

  • ул. Мирная 12;
  • ул. Мирная 13;
  • ул. Мирная 14;
  • ул. Мирная 15.

Предвг запуск прошел успешно, прошел все проверки и испытания.

"Данные проверки проводятся для оценки качества работы отопительных систем и подготовки их к полноценной эксплуатации в осенне-зимний период", — говорится в сообщении.

 

В Гостомеле идет подготовка к новому отопительному сезону. Фото: соцсети

 

В Гостомеле идет подготовка к новому отопительному сезону. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве продолжается подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее предыдущего. В этом году городской бюджет выделил более 1 млрд грн для подготовки к зиме.

Киевская область активно готовится к новому отопительному сезону, который может быть еще более сложным, чем в прошлом году. Так, сейчас идет подготовка объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства к осенне-зимнему периоду.

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