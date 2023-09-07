В Гостомеле продолжается подготовка к новому отопительному сезону: что удалось сделать
Гостомель активно готовится к новому отопительному сезону. В настоящее время идут работы по подготовке систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.
Об этом сообщает Гостомельская поселковая военная администрация.
Подготовка к новому отопительному сезону
Специалисты коммунального предприятия произвели плановый запуск отопительной системы в поселке Гостомель по адресам:
- ул. Мирная 12;
- ул. Мирная 13;
- ул. Мирная 14;
- ул. Мирная 15.
Предвг запуск прошел успешно, прошел все проверки и испытания.
"Данные проверки проводятся для оценки качества работы отопительных систем и подготовки их к полноценной эксплуатации в осенне-зимний период", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве продолжается подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее предыдущего. В этом году городской бюджет выделил более 1 млрд грн для подготовки к зиме.
Киевская область активно готовится к новому отопительному сезону, который может быть еще более сложным, чем в прошлом году. Так, сейчас идет подготовка объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства к осенне-зимнему периоду.