У Гостомелі триває підготовка до нового опалювального сезону: що вдалось зробити

Дівчина гріє руки на батареї. Фото: google.com

Гостомель активно готується до нового опалювального сезону. Наразі йдуть роботи з підготовки систем теплопостачання до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація.

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Підготовка до нового опалювального сезону

Фахівці комунального підприємства провели плановий запуск опалювальної системи у селищі Гостомель за адресами:

вул. Мирна 12;

вул. Мирна 13;

вул. Мирна 14;

вул. Мирна 15.

Попередній запуск пройшов вдало, пройшов усі перевірки та випробування.

"Ці перевірки проводяться задля оцінки якості роботи опалювальних систем та підготовки їх до повноцінної експлуатації в осінньо-зимовий період", — йдеться в повідомленні.

У Гостомелі триває підготовка до нового опалювального сезону. Фото: соцмережі

У Гостомелі триває підготовка до нового опалювального сезону. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим, ніж попередній. Відтак, цього року міський бюджет виділив понад 1 млрд грн для підготовки до зими.

Додамо, Київська область активно готується до нового опалювального сезону, який може бути ще більш складним, ніж минулого року. Відтак, наразі триває підготовка об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду.