В МВД рассказали, сколько людей погибли в результате подрыва Каховской ГЭС

Последствия взрыва Херсонской ГЭС. Фото: МВД Украины

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о погибших и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.

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В МВД Украины сообщили, что ввакуированы 2412 человек. Погибли 4 человека. Травмировано в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек.

Также в министерстве сообщили о последствиях подтоплений:

В Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек. 1 человек погиб.

В ведомстве также сообщили о "горячей" линии обращений пострадавших, а также для координации работы волонтеров - 0800101102.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как правительство начало программу поддержки для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС украинцев. Украинский гарант сообщил, что усиленная эвакуация продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Говорили о последствиях, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

ООН ответила на критику Зеленского и сделала скандальное заявление о спасении людей . Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на критику Президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что организация не занимается физическим спасением людей. По его словам, организация принимает участие в оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде и продовольствию и получении денежной помощи.