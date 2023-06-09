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У МВС розповіли, скільки людей загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС

9 червня 2023 14:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У МВС розповіли, скільки людей загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Херсонської ГЕС. Фото: МВС України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про загиблих та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зазначається, що загинуло щонайменше 5 людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.

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У МВС України повідомили, що ввакуйовано 2412 осіб. Загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів — 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Також у міністерстві повідомили про наслідки підтоплень:

  • На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.
  • У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб, одна людина загинула.

У відомстві також повідомили про "гарячу" лінію звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів — 0800101102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, як уряд розпочав програму підтримки для українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Український гарант повідомив, що посилена евакуація триває.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Говорили про наслідки, які спричив підрив Каховської ГЕС.

ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік відреагував на критику Президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що організація не займається фізичним порятунком людей. За його словами, організація бере участь у наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги.

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