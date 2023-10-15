В Германии втрое увеличилось количество мужчин среди украинских беженцев

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: ap.org

Среди украинских беженцев в Германии в три раза увеличилось количество мужчин по сравнению с началом полномасштабной войны. В свою очередь, украинские женщины с детьми возвращаются домой.

Об этом говорится в опросе Института изучения экономики Мюнхена (ifo), пишет Укринформ.

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Участники опроса

Отмечается, что участие в этом опросе приняло 1 517 граждан Украины, приехавших в Германию в начале полномасштабного вторжения. Среди них 21% составляли мужчины, в мае-июне прошлого года их было только 7%.

"Женщины с детьми, сбежавшими в Германию в начале войны, по возможности возвращаются в свои семьи", — отметила исследовательница ifo Татьяна Панченко.

Также в Украину возвращаются и люди, которые не могут приспособиться к жизни в Германии.

По словам Панченко, в Германии увеличилось количество украинцев из тех регионов, которые больше всего пострадали из-за боевых действий.

Сколько человек планирует остаться в Германии

Кроме того, часть опрашиваемых, заявивших о желании остаться в стране навсегда или в течение нескольких лет после завершения войны выросла с 39 до 44% по сравнению с прошлым опросом.

Работа для украинцев

"Что касается трудоустройства, то проще всего украинцы могут найти работу в различных сферах производства, сельского хозяйства и услуг. Наиболее востребованы специалисты по IТ и технологий, они имеют высокие перспективы трудоустройства, поскольку подавляющее большинство из них имеет соответствующий профессиональный опыт и знание английского языка, кроме того, их дипломы, как правило, не требуют признания", — говорится в сообщении.

Другим квалифицированным работникам работу найти посложнее. Экономисты и обществоведы почти не смогут найти работу по специальности. В общей сложности 18% украинских беженцев трудоустроены по состоянию на начало 2023 года. 5% проходят обучение и 2% стажируются.

Где живут беженцы

"Почти две трети украинских беженцев проживают в частном жилье (квартирах и домах), еще 17% в других помещениях, таких как гостиницы и гостевые дома, и только 9% проживали в предоставленном социальном жилье", — добавляют в материале.

Более 50% беженцев довольны своей жизнью в Германии.

Напомним, временная защита в Германии для украинских беженцев действует до 4 марта 2024 года. Однако страна позволила его продлить, для чего нужно подать соответствующее заявление.