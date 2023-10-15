У Німеччині втричі збільшилась кількість чоловіків серед українських біженців

Українські біженці. Ілюстративне фото: ap.org

Серед українських біженців у Німеччині в три рази збільшилась кількість чоловіків порівняно з початком повномасштабної війни. Своєю чергою українські жінки з дітьми повертаються додому.

Про це йдеться в опитуванні Інституту вивчення економіки Мюнхена (ifo), пише Укрінформ.

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Учасники опитування

Зазначається, що участь в цьому опитування взяло 1 517 громадян України, які приїхали до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. Серед них 21% складали чоловіки, в травні-червні минулого року їх було тільки 7%.

"Жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей", — зауважила дослідниця ifo Тетяна Панченко.

Також до України повертаються і ті люди, які не можуть пристосуватися до життя в Німеччині.

За словами Панченко, в Німеччині збільшилася кількість українців з тих регіонів, які найбільше постраждали через бойові дії.

Скільки людей планує залишитися в Німеччині

Крім того, частина опитуваних, які заявили про бажання залишитися в країні назавжди або впродовж кількох років після завершення війни зросла з 39 до 44% порівняно з минулим опитуванням.

Робота для українців

"Що стосується працевлаштування, то простіше всього українці можуть знайти роботу в різних сферах виробництва, сільського господарства та послуг. Найбільш затребувані спеціалісти з ІТ та технологій, вони мають високі перспективи працевлаштування, оскільки переважна більшість із них має відповідний професійний досвід та знання англійської мови, крім того, їхні дипломи, як правило, не вимагають визнання", — йдеться у повідомленні.

Іншим кваліфікованим працівникам роботу знайти складніше. Економісти й суспільствознавці майже не зможуть знайти роботу за спеціальністю. В загальному 18% українських біженців працевлаштовані станом на початок 2023 року. 5% проходять навчання і 2% стажуються.

Де живуть біженці

"Майже дві третини українських біженців проживають в приватному житлі (квартирах і будинках), ще 17% в інших приміщеннях, таких як готелі та гостьові будинки, і лише 9% проживали в наданому соціальному житлі", — додають у матеріалі.

Понад 50% біженців є задоволеними своїм життям у Німеччині.

Нагадаємо, тимчасовий захист у Німеччині для українських біженців чинний до 4 березня 2024 року. Однак країна дозволила його продовжити, для чого потрібно подати відповідну заяву.