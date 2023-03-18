28-УАЭ

Сегодня, 18 марта, участники 28-й Украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский". Их дорога в Антарктиду началась из Киева.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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"Даже в условиях масштабной войны мы должны обеспечивать непрерывную работу нашей единственной антарктической станции, ведь результаты деятельности украинских ученых на ледяном континенте важны для всего мира. Это целый ряд самых длинных в Антарктике метеонаблюдений, изучения изменения климата, космической погоды, магнитного поля Земли да еще многое. Там мы делаем глобальную науку ХХІ века и не останавливаемся на всех попытках врага отбросить нас в ХХ век", — подчеркнул директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В 28-й Украинской антарктической экспедиции — 14 участников: девять ученых, врач, повар, сисадмин, системный механик и дизелист-электрик. Они будут работать на станции "Академик Вернадский" в течение года.

Команду возглавил геофизик Богдан Гаврилюк. Он едет зимовать в Антарктику в десятый раз. Это абсолютный рекорд для украинских антарктических экспедиций.

Впервые за последние пять лет экспедиция состоит только из мужчин. Заявки на этот конкурс подали всего пять женщин, однако они не смогли преодолеть все этапы отбора.

Перед отправкой 29-УАЭ сделала традиционное фото у памятника Михаилу Грушевскому. Фотография получилась символической, ведь монумент закрыт от возможных российских обстрелов.

"Мы искренне надеемся, что это будет единственная такая фотография из всех наших экспедиций. А 29 УАЭ уже будет делать фото возле открытого невредимого Грушевского в мирной и свободной от оккупантов Украине", — сказал Евгений Дикий.

Напомним, на территории украинской антарктической станции "Академик Вернадский" обновили символический указатель. На столб указателя добавили таблички с названиями наиболее пострадавших городов российско-украинской войны.