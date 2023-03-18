Учасники 28-ї Української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський"
Сьогодні, 18 березня, учасники 28-ї Української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський". Їхня дорога в Антарктиду розпочалася з Києва.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
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"Навіть в умовах масштабної війни ми повинні забезпечувати неперервну роботу нашої єдиної антарктичної станції, адже результати діяльності українських вчених на крижаному континенті важливі для всього світу. Це ціла низка найдовших в Антарктиці метеоспостережень, вивчення зміни клімату, космічної погоди, магнітного поля Землі, озонової діри та ще багато чого. Там ми робимо глобальну науку ХХІ століття і не зупиняємося попри всі спроби ворога відкинути нас у ХХ", — наголосив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
У 28-й Українській антарктичній експедиції — 14 учасників: дев'ять вчених, лікар, кухар, сисадмін, системний механік та дизеліст-електрик. Вони будуть працювати на станції "Академік Вернадський" впродовж року.
Команду очолив геофізик Богдан Гаврилюк. Він їде зимувати в Антарктику вдесяте. Це є абсолютним рекордом для українських антарктичних експедицій.
Вперше за останні п'ять років експедиція складається лише з чоловіків. Заявки на цей конкурс подали лише п'ять жінок, однак вони не змогли подолати всі етапи відбору.
Перед відправкою 29-УАЕ зробила традиційне фото біля пам'ятника Михайлу Грушевському. Світлина вийшла символічною, адже монумент закритий від можливих російських обстрілів.
"Ми щиро сподіваємося, що це буде єдина така світлина з усіх наших експедицій. А 29-та УАЕ вже робитиме фото біля відкритого неушкодженого Грушевського у мирній та вільній від окупантів Україні", — сказав Євген Дикий.
Нагадаємо, на території української антарктичної станції "Академік Вернадський" оновили символічний дороговказ. На стовп дороговказу додали таблички з назвами найбільш постраждалих міст російсько-української війни.