Украина прекратила транслирование телеканалов Viasat: в чем причина

Оказалось, что группа имеет связи с россией

Сегодня Украина прекращает транслировать телеканалы, принадлежащие группе Viasat. Телеканалы не внесли в список программ иностранных телекомпаний, ретранслируемых на территории Украины, поскольку группа оказалась причастной к россии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Что известно

Работа каналов прекращается в пятницу, 31 марта. В частности, это касается каналов: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature и Epic Drama.

Прекратить трансляцию каналов должны все провайдеры телевидения. Официально компания Viasat World Limited зарегистрирована в Великобритании

"С 23 мая 2015 года по 28 июля 2022 года директором компании Viasat World Limited был Бабурин Дмитрий, гражданин российской федерации. Российские доходы от роялти получают Viasat World Limited от связанных сторон в россии за распространение Мировых Каналов Viasat World. Роялти рассчитывается на основе процента операционной прибыли российских бизнесов, которая в настоящее время согласована на уровне 90%", — говорится в сообщении.

Почему прекращают транслирование Viasat в Украине

Национальный совет очертил четыре причины прекращения транслирования Viasat в Украине:

группа компаний в структуре собственности имела и имеет отношения с государством-агрессором;

группа компаний имела и имеет финансовые обязательства с государством-агрессором;

группа компаний инициировала юридические процессы, чтобы де-юре скрыть эти отношения;

группа компаний продолжает бизнес в России, мимикруируя под другой бренд.

Напомним, недавно СТБ анонсировал сериал "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравиным. На него неудачно приклеили лицо украинского актера Дмитрия Саранскова с помощью компьютерных технологий. В Сети разразился масштабный скандал.

Получив столь бурную критику, премьеру решили отложить, а трейлер на YouTube удалили.

"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Последнее письмо любимого". Речь проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта", — говорится в заявлении канала.