Україна припинила транслювання телеканалів Viasat: у чому причина

Виявилось, що група має зв'язки з росією

Відсьогодні Україна припиняє транслювати телеканали, які належать групі Viasat. Телеканали не внесли до переліку програм іноземних телекомпаній, що ретранслюються на території України, оскільки група виявилася дотичною до росії.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що робота каналів припиняється у п'ятницю, 31 березня. Зокрема це стосується каналів: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature та Epic Drama.

Припинити трансляцію каналів повинні всі українські провайдери телебачення. Офіційно компанія Viasat World Limited зареєстрована у Великій Британії

"Із 23 травня 2015 року до 28 липня 2022 року директором компанії Viasat World Limited був Бабурін Дмитро, громадянин російської федерації. Російські доходи від роялті отримують Viasat World Limited від пов’язаних сторін у росії за розповсюдження Світових Каналів Viasat World. Роялті розраховується на основі відсотка операційного прибутку російських бізнесів, який на цей час узгоджений на рівні 90%", – йдеться у повідомленні.

Чому припиняють транслювання Viasat в Україні

Загалом Національна рада окреслила чотири причини припинення транслювання Viasat в Україні:

група компаній у структурі власності мала і має стосунки з державою-агресором;

група компаній мала і має фінансові зобов’язання з державою-агресором;

група компаній ініціювала юридичні процеси, щоб де-юре приховати ці стосунки;

група компаній продовжує бізнес у рф, мімікруючи під інший бренд.

Нагадаємо, нещодавно СТБ анонсував серіал "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним. На нього невдало "приліпили" обличчя українського актора Дмитра Саранскова за допомогою комп'ютерних технологій. У Мережі спалахнув масштабний скандал.

Отримавши таку бурхливу критику, прем'єру вирішили відкласти, а трейлер на YouTube видалили.

"Телеканал СТБ прийняв рішення відкласти показ українського серіалу "Останній лист коханого". Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій у контенті, у тому числі зважаючи на найкращий міжнародний досвід", — йдеться у заяві каналу.