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Украина отмечает День защитников и защитниц: искренние поздравления в открытках

1 октября 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем защитников и защитниц Украины 2023 — красивые открытки к празднику
Парад войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Фото: president.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 1 октября, наша страна отмечает сверхважный праздник — День защитников и защитниц Украины. С начала полномасштабного вторжения россии украинские воины защищают наше государство от оккупанта и освобождают наши территории от захватчиков. Именно этим людям мы благодарны за то, что мы можем жить, любить и верить в победу.

Новини.LIVЕ собрало красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в красивых, искренних и сильных открытках. В этот день мы поздравляем всех, кто защищал нашу страну и продолжает это делать!

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Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE
Искренние открытки с Днем защитников и защитниц Украины 2023
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем защитников Украины: открытки и картинки 2023
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE
День защитников и защитниц Украины: поздравление 2023 года
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE
День защитников и защитниц Украины 2023: красивые открытки.
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Как поздравить с Днем защитников и защитниц Украины
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День защитников и защитниц Украины — искренние поздравления в картинках и открытках
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1 октября: День защитников Украины 2023: поздравления
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE
С Днем защитников и защитниц Украины 2023 — красивые открытки к празднику
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем защитников и защитниц Украины

 

 

 

Ранее мы писали, что подарить украинскому герою, чтобы выразить заботу и благодарность в День защитников и защитниц Украины.

Напомним, мы публиковали календарь государственных, профессиональных и международных праздников на октябрь 2023 года.

Также мы делились подробным церковным календарем праздников на второй месяц осени.

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