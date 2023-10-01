С Днем защитников и защитниц Украины 2023 — красивые открытки к празднику

Парад войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Фото: president.gov.ua

В это воскресенье, 1 октября, наша страна отмечает сверхважный праздник — День защитников и защитниц Украины. С начала полномасштабного вторжения россии украинские воины защищают наше государство от оккупанта и освобождают наши территории от захватчиков. Именно этим людям мы благодарны за то, что мы можем жить, любить и верить в победу.

Новини.LIVЕ собрало красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в красивых, искренних и сильных открытках. В этот день мы поздравляем всех, кто защищал нашу страну и продолжает это делать!

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День защитников и защитниц Украины — искренние поздравления в картинках и открытках

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Ранее мы писали, что подарить украинскому герою, чтобы выразить заботу и благодарность в День защитников и защитниц Украины.

Напомним, мы публиковали календарь государственных, профессиональных и международных праздников на октябрь 2023 года.

Также мы делились подробным церковным календарем праздников на второй месяц осени.