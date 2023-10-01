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Україна відзначає День захисників і захисниць: щирі вітання у листівках 2023

1 жовтня 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем захисників і захисниць України 2023 — красиві листівки до свята
Парад військ з нагоди 30-х роковин незалежності України. Фото: president.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 1 жовтня, наша країна відзначає надважливе свято — День захисників та захисниць України. З початку повномасштабного вторгнення росії українські воїни боронять нашу державу від окупанта й звільняють наші території від загарбників. Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, любити та вірити у перемогу.

Новини.LIVЕ зібрало красиві привітання з Днем захисників і захисниць України у красивих, щирих та сильних листівках. Цього дня ми вітаємо всіх, хто захищав нашу країну і продовжує це робити!

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Відеопривітання з Днем захисників та захисниць України

 

 

 

Раніше ми писали про те, що подарувати українському герою, щоб висловити турботу та вдячність на День захисників і захисниць України.

Нагадаємо, ми публікували календар державних, професійних та міжнародних свят на жовтень 2023 року

Також ми ділились детальним церковним календарем свят на другий місяць осені.

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