З Днем захисників і захисниць України 2023 — красиві листівки до свята

Парад військ з нагоди 30-х роковин незалежності України. Фото: president.gov.ua

У цю неділю, 1 жовтня, наша країна відзначає надважливе свято — День захисників та захисниць України. З початку повномасштабного вторгнення росії українські воїни боронять нашу державу від окупанта й звільняють наші території від загарбників. Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, любити та вірити у перемогу.

Новини.LIVЕ зібрало красиві привітання з Днем захисників і захисниць України у красивих, щирих та сильних листівках. Цього дня ми вітаємо всіх, хто захищав нашу країну і продовжує це робити!

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День захисників і захисниць України — щирі привітання у картинках та листівках

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем захисників та захисниць України

Раніше ми писали про те, що подарувати українському герою, щоб висловити турботу та вдячність на День захисників і захисниць України.

Нагадаємо, ми публікували календар державних, професійних та міжнародних свят на жовтень 2023 року.

Також ми ділились детальним церковним календарем свят на другий місяць осені.