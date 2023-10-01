З Днем захисників і захисниць України 2023 — красиві листівки до свята

Україна відзначає День захисників і захисниць: щирі вітання у листівках 2023
У цю неділю, 1 жовтня, наша країна відзначає надважливе свято — День захисників та захисниць України. З початку повномасштабного вторгнення росії українські воїни боронять нашу державу від окупанта й звільняють наші території від загарбників. Саме цим людям ми вдячні за те, що маємо можливість жити, любити та вірити у перемогу.
Новини.LIVЕ зібрало красиві привітання з Днем захисників і захисниць України у красивих, щирих та сильних листівках. Цього дня ми вітаємо всіх, хто захищав нашу країну і продовжує це робити!
День захисників і захисниць України — щирі привітання у картинках та листівках
Відеопривітання з Днем захисників та захисниць України
Раніше ми писали про те, що подарувати українському герою, щоб висловити турботу та вдячність на День захисників і захисниць України.
Нагадаємо, ми публікували календар державних, професійних та міжнародних свят на жовтень 2023 року.
Також ми ділились детальним церковним календарем свят на другий місяць осені.