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Украинские вузы попали в престижный рейтинг: кто в списке лучших

4 июля 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские вузы попали в престижный рейтинг: кто в списке лучших
Здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Фото: nbuv.gov.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В авторитетный рейтинг университетов QS World University Rankings 2024 попали 11 украинских вузов. Больше всего баллов набрал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом идет речь на сайте QS Top Universities. Сообщает Министерство образования и науки Украины.

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QS World University Rankings — один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.

В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн. научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей

В рейтинг вошли:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (681 — 690 рейтинга);
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (691 — 700 рейтинга);
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (731 — 740);
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (901 — 950);
  • НУ "Львовская политехника" (951 — 1000);
  • Сумской государственный университет (951 — 1000 рейтинга);
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (1001 — 1200);
  • Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова (1001 — 1200);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1201 — 1400);
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1201 — 1400);
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201 — 1400);

Напомним, 18-летняя дочь Президента Украины Владимира Зеленского учится в украинском вузе. Осваивает профессию юриста. По словам Елены Зеленской, будущую профессию дочери в семье обсуждали за последние пять лет.

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