Українські виші потрапили до престижного рейтингу: хто у списку найкращих

Будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фото: nbuv.gov.ua

До авторитетного рейтингу університетів QS World University Rankings 2024 потрапили11 українських вишів. Найбільше балів набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться на сайті QS Top Universities. Повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах. Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тис. викладачів і роботодавців

До рейтингу увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (681 — 690 рейтингу);

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (691 — 700 рейтингу);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (731 — 740);

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (901 — 950);

НУ "Львівська політехніка" (951 — 1000);

Сумський державний університет (951 — 1000 рейтингу);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (1001 — 1200);

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (1001 — 1200);

Львівський національний університет імені Івана Франка (1201 — 1400);

Харківський національний університет радіоелектроніки (1201 — 1400);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201 — 1400);

Нагадаємо, 18-річна донька Президента України Володимира Зеленського навчається в українському виші. Опановує професію юриста. За словами Олени Зеленської, майбутню професію доньки в родині обговорювали протягом останніх п'яти років.