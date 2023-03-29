Украинский фотограф Евгений Малолетка получил престижную награду за репортаж из Мариуполя

Евгений Малолетка

Всемирно известный фотоконкурс World Press Photo объявил региональных лауреатов престижного конкурса в 2023 году. В Европе украинский фотокорреспондент Евгений Малолетка стал одним из нескольких лауреатов премии World Press Photo.

Список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

"Когда российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года, они сразу же нацелились на стратегически важный порт Мариуполь на Азовском море. К 20 мая россия получила полный контроль над городом, который был разрушен обстрелами, а десятки тысяч мирных жителей скрылись или были убиты. Малолетка был одним из немногих фотографов, фиксировавших события в Мариуполе того времени", — говорится в объяснении выбора в пользу украинского фотокора.

Отмечается, что одна из его самых известных фотографий о 32-летней раненой беременной женщине Ирине Калинине, которую вывозят из роддома, пострадавшего во время российского авиаудара в Мариуполе.

Ее ребенок, названный Мироном, родился мертвым, а через полчаса умерла и сама Ирина. В отчете ОБСЕ сделан вывод, что россия намеренно обстреляла больницу, что привело к гибели трех человек и около 17 раненых.

Также в категории "Европа" были отмечены еще несколько иностранных фотокоров, освещавших российско-украинскую войну.

Всего 24 победителя были отобраны независимым жюри из более 60 тысяч работ от 3 752 фотографов из 127 стран мира.

World Press Photo — основанная в 1955 году, независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме (Нидерланды), занимается проведением самой большой и престижной ежегодной премии в области фотожурналистики.

После конкурса фотографии победителей представляют на выставке, которую ежегодно посещает более двух миллионов человек в 45 странах. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.

Напомним, ранее издание The Guardian признало украинца Евгения Малолетку лучшим фотографом 2022 года. Он освещал войну в Украине для Associated Press.

Также сообщалось, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.