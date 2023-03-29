Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Украинский фотограф Евгений Малолетка получил престижную награду за репортаж из Мариуполя arrow

Украинский фотограф Евгений Малолетка получил престижную награду за репортаж из Мариуполя

29 марта 2023 15:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Евгений Малолетка
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Всемирно известный фотоконкурс World Press Photo объявил региональных лауреатов престижного конкурса в 2023 году. В Европе украинский фотокорреспондент Евгений Малолетка стал одним из нескольких лауреатов премии World Press Photo.

Список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

Читайте также:

Евгений Малолетка Мариуполь

"Когда российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года, они сразу же нацелились на стратегически важный порт Мариуполь на Азовском море. К 20 мая россия получила полный контроль над городом, который был разрушен обстрелами, а десятки тысяч мирных жителей скрылись или были убиты. Малолетка был одним из немногих фотографов, фиксировавших события в Мариуполе того времени", — говорится в объяснении выбора в пользу украинского фотокора.

Евгений Малолетка Мариуполь

Отмечается, что одна из его самых известных фотографий о 32-летней раненой беременной женщине Ирине Калинине, которую вывозят из роддома, пострадавшего во время российского авиаудара в Мариуполе.

Евгений Малолетка Мариуполь

Ее ребенок, названный Мироном, родился мертвым, а через полчаса умерла и сама Ирина. В отчете ОБСЕ сделан вывод, что россия намеренно обстреляла больницу, что привело к гибели трех человек и около 17 раненых.

Евгений Малолетка Мариуполь

Также в категории "Европа" были отмечены еще несколько иностранных фотокоров, освещавших российско-украинскую войну.

Всего 24 победителя были отобраны независимым жюри из более 60 тысяч работ от 3 752 фотографов из 127 стран мира.

World Press Photo основанная в 1955 году, независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме (Нидерланды), занимается проведением самой большой и престижной ежегодной премии в области фотожурналистики.

После конкурса фотографии победителей представляют на выставке, которую ежегодно посещает более двух миллионов человек в 45 странах. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.

Напомним, ранее издание The Guardian признало украинца Евгения Малолетку лучшим фотографом 2022 года. Он освещал войну в Украине для Associated Press.

Также сообщалось, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:54 Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

16:51 Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

16:50 В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

16:48 Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Новина з фото

16:44 Умер украинский композитор, работавший с Кароль, Билык и другими артистами: причина смерти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:40 Залужный провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе: ключевые вопросы

16:40 СБУ вручила подозрение коллаборанту, формирующему "российский батальон" в Херсонской области

16:33 НАТО усилит поддержку Молдовы, не нарушая ее нейтралитет, — заместитель генсека альянса

16:30 Довоенные налоги и проверки бизнеса с июля: Гетманцев объяснил важность изменений

16:29 В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Новина з відео

12:50 "Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Новина з відео

12:27 Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Новина з відео

12:20 Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 16:51

Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

None 29 Март 16:51

Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

None 29 Март 16:34

В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

None 29 Март 16:51

Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB