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Український фотограф Євген Малолєтка отримав престижну нагороду за репортаж із Маріуполя

29 березня 2023 15:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євген Малолєтка
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Всесвітньо відомий фотоконкурс World Press Photo оголосив регіональних лауреатів престижного конкурсу у 2023 році. В Європі український фотокореспондент Євген Малолєтка став одним із декількох лауреатів премії World Press Photo.

Список переможців опублікований на офіційному сайті конкурсу.

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Євген Малолєтка Маріуполь

"Коли російські війська вторглися в Україну 24 лютого 2022 року, вони відразу ж націлилися на стратегічно важливий порт Маріуполь на Азовському морі. До 20 травня росія отримала повний контроль над містом, яке було зруйноване обстрілами, а десятки тисяч мирних жителів втекли або були вбиті. Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які фіксували події в Маріуполі того часу", — йдеться в поясненні вибору на користь українського фотокора.

Євген Малолєтка Маріуполь

Зазначається, що одна з його найвідоміших світлин про 32-річну поранену вагітну жінку Ірину Калініну, яку вивозять з пологового будинку, що постраждав під час російського авіаудару в Маріуполі.

Євген Малолєтка Маріуполь

Її дитина, яку назвали Мироном, народилася мертвою, а через пів години померла і сама Ірина. У звіті ОБСЄ зроблено висновок, що росія навмисно обстріляла лікарню, що призвело до загибелі трьох людей і близько 17 поранених.

Євген Малолєтка Маріуполь

Також у категорії "Європа" були відзначені ще декілька іноземних фотокорів, які висвітлювали російсько-українську війну.

Всього 24 переможці були відібрані незалежним журі з понад 60 000 робіт від 3 752 фотографів із 127 країн світу.

World Press Photo — заснована в 1955 році, незалежна, некомерційна організація, штаб-квартира якої знаходиться в Амстердамі (Нідерланди), займається проведенням найбільшої і найпрестижнішої щорічної премії в галузі фотожурналістики.

Після конкурсу фотографії переможців представляють на виставці, яку щорічно відвідує понад два мільйони людей у 45 країнах. Щорічна книга з усіма фотографіями переможців публікується декількома мовами.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian визнало українця Євгена Малолєтку найкращим фотографом 2022 року. Він висвітлював війну в Україні для Associated Press.

Також повідомлялося, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. 

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