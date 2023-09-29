Украинцы в Польше: с какими проблемами сталкиваются беженцы

Украинские беженцы в Польше. Фото из открытых источников

Международный комитет спасения (IRC) выразил обеспокоенность завершением программы помощи украинцам в Польше. Гуманитарная организация провела исследования и разместила отчет о самых актуальных потребностях беженцев, их жалобах и возможных для них последствиях прекращения оказания помощи.

Информация обнародована на сайте IRC.

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Какая ситуация с украинскими беженцами в Польше

"Наш последний отчет о мониторинге защиты отмечает, что почти через два года полномасштабной войны ситуация многих беженцев в Польше остается нестабильной. Многие люди все еще полагаются на нестабильное жилье, им нужна гуманитарная помощь, чтобы выжить, и трудно найти пути улучшения своего положения в долгосрочной перспективе" , — объясняет региональный директор IRC в Польше Алан Мозли.

По его мнению, отзыв гуманитарной помощи и правовое давление могут заставить некоторых беженцев вернуться в Украину раньше, чем это будет безопасно. Сейчас сценарии возможного нового переезда, связанные с предстоящей зимой и возможной эскалацией боевых действий в Украине, требуют повышенного внимания и готовности.

IRC опросил более 270 человек, чтобы проанализировать изменение тенденций защиты и помощи украинским беженцам в Польше.

Сейчас в Польше проживает более 1,2 миллионов граждан Украины. Фото: ТСН

Риск остаться без жилья

Жилье остается одной из главных потребностей беженцев из Украины. В случае потери текущего бесплатного жилья 41% участников сообщили, что будут искать варианты аренды, 19% планируют вернуться в Украину, а 26% предпочли бы найти другой вариант бесплатного проживания.

К ответу на вопрос о потере жилья в Польше, 30% всех участников, что живут сами, добавили о возвращении в Украину.

Группа беженцев пожилого возраста почти полностью возлагается на льготы от польского правительства. В случае сокращения поддержки, они окажутся под еще большим риском и могут рассматривать возможность возвращения в Украину в условиях опасности.

Напряжение в украинском обществе

32% участников отметили, что они заметили негативные изменения в поведении взрослых членов семей после их приезда в Польшу, в то время как 9% заметили положительные изменения. В поведении детей негативное изменение заметили 44%, а положительное — 12%.

Восприятие украинцев в польском обществе остается благоприятным: 88% участников указали, что чувствуют себя полностью принятыми (40%) или преимущественно принятыми (48%) поляками.

В то же время 35% респондентов испытывали напряжение в украинском обществе. Происходили разные конфликты между беженцами в Польше, источниками которых становились выбор языка для общения и неравный доступ к гуманитарной помощи. Однако все респонденты сходятся во мнении, что наибольшее напряжение вызвало длительный стресс и отсутствие стабильности (в доходах, работе, жилье), особенно в местах коллективного размещения.

Украинцы в Польше. Фото: Кшиштоф Затицкий

Вызовы на рабочем месте

Более 90% участников сообщили, что чувствуют себя либо очень безопасно, либо безопасно в Польше, но некоторые участники сообщили о случаях проблем, связанных с работой, включая эксплуатацию на рынке труда и дискриминацию.

55% участников сталкивались, по крайней мере, с одной формой дискриминации на рынке труда. О получении более низкой зарплаты, других условиях труда, чем у польских работников, и об условиях, отличных от первоначально согласованных с работодателем, сообщили 14% опрашиваемых.

Также наши беженцы отметили негативное отношение к работникам из Украины, которые совершают серьезные нарушения законодательства: не сообщают о несчастных случаях на производстве или не оказывают медицинскую помощь пострадавшему работнику. 10% участников опроса указали работу без договора.

Прекращение статуса PESEL UKR

Согласно информации, предоставленной Управлением Омбудсмена, поступают многочисленные жалобы, поданные беженцами из Украины по прекращению статуса PESEL UKR (и всех льгот, связанных с этим статусом)

Лишение статуса PESEL UKR связано с потерей всех социальных выплат, часто являющихся основным источником дохода для беженцев, и права на бесплатную медицинскую помощь.

Для некоторых беженцев, особенно для наиболее уязвимых, это может привести к отсутствию возможности удовлетворить основные потребности и принять решение о преждевременном возвращении в Украину.

Напомним, недавно Польша выдвигала возражения по поводу продления временной защиты для украинских беженцев, требовала от ЕС больше финансирования на их содержание. Однако по рекомендации Еврокомиссии Совет Европейского Союза должен продлить временную защиту для украинцев до 2025 года. Даже если Польша начнет прибегать к блокированию, решение будет принято большинством. Как отмечал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николя Шмидт, после утверждения продолжения этой директивы страны-члены будут обязаны ее выполнять.

В то же время Греция пока продлила срок пребывания в стране для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.