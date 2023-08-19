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Украинцы отмечают Яблочный Спас: самые светлые поздравления к великому празднику

19 августа 2023 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Яблочным Спасом — 19 августа — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Украинские верующие в церкви на обряде освящения в праздник Яблочный Спас. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 19 августа, украинцы отмечают большой христианский праздник — Яблочный Спас или Преображение Господне. Традиционно в торжество верующие отправляются в храм, чтобы освятить корзины с фруктами и овощами. Близких, друзей и незнакомых угощают освященными яблоками, предлагая разделить щедрость и доброту летнего урожая, а также поделиться светлыми эмоциями. Конечно, поздравить с праздником можно и по телефону, особенно тех, кто не может быть рядом.

Новини.LIVE собрало самые светлые и искренние поздравления к празднику в прозе, стихах и открытках, поэтому не забудьте поздравить со светлым днем любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.

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Поздравление с Яблочным Спасом 2023 года в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет прекрасной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад!

***

От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от печали и беды, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

Сладких спелых яблок и обильного урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Да будет богатство и процветание, пусть в душе будет покой и светлое тепло! Пусть август принесет тёплую осень и ласковую зиму.

***

Поздравляю с праздником Преображения Господня и от чистого сердца желаю с каждым днем преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю быть здоровым, надеяться и любить, мечтать и радовать свое сердце с каждым мгновением.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний хранит дом твой от бед и бед, тревог и печалей. Пусть терпение, мудрость и искренность принесут свои плоды, сделают жизнь простой и радостной!

***

Преображение Господне — это светлый, чистый праздник! Поздравляем вашу семью, желаем здоровья и всех благ в этот божественный день!

***

Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладкими фруктами, вкусными пирогами и яркими эмоциями!

***

Приветствую вас с Преображением Господним. Желаю вдохновения на добрые дела, радости в сердце, мира в семье и стране.

***

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

***

Пусть Иисус Христос откроет свет Свой пред вами. Заполните вашу душу теплом, уютом и надеждой. Чтобы в следующем году вас ждали только самое лучшее и приятное. Поздравляю с праздником Преображения Господня!

***

Поздравляю с Яблоневым Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на тарелочке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца.

 

Поздравление с Яблочным Спасом 2023 года в прозе
Корзина с яблоками на Яблочный Спас. Фото: google.com

С Яблочным Спасом — поздравление в стихах

С Яблоневым Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Да будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в дом заходит!

***

Пусть этот Яблочный Спас
Будет радостным для вас!
Самым щедрым и счастливым.
Сделает пусть жизнь красивой.
Пусть здоровье не подводит,
А зло никогда пусть не вредит!

***

Второй Спас пришел, ура!
Собирать яблоки всем пора.
Если будет сладкий урожай,
Скорее в корзину его собирай.
Если будет ароматный,
Значит год будет удачный.
Ну а если яблоки благоухающие,
Жди любви страстной и страстной!

***

Уже спелые яблоки в нашем садике,
К нам пришел вожделенный второй Спас,
Собираем, радуемся урожаю,
Чтобы было что отложить впрок.
И каждое спелое яблоко из урожая
Жизненная и магическая сила имеет
Его нужно в церкви освятить,
Чтобы оно дало нам силы жить.

***

Сегодня настал Яблочный
Благословенный Спас.
Желаю, чтобы все узнали,
Что Бог среди нас.
Любовь, заботу пусть тебе
Он пошлет с неба,
И будет радость на Земле,
И счастье оживет!

***

Угощайтесь яблоками, люди!
Спас Яблоневый зовет нас!
И любовь слаще будет,
И здоровье будет сразу!

***

Со славным праздником хочу поздравить вас
Настал день Преображения, Яблочный наш Спас!
Яблочки смакуют и дети, и старики,
Будьте вы здоровы и вечно молоды!

***

Яблочный Спас скорее встречай,
Яблоком вкусных друзей угощай.
И щедрость твоя к тебе вернется,
А злоба и горе тебя не коснется.

***

Хочу вас со Спасом Яблочным поздравить
И поздравления лучше передать,
Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,
Имели до краев страстной любви!

***

Светлый, прекрасный праздник сегодня.
Яблочный Спас, Преображение Господне.
С Яблочным Спасом я поздравляю вас.
Сладкой, медовой жизни вам желаю.
Желаю уюта вашему дому,
Пусть счастье с любовью всегда живет в нем!

Яблочный Спас или Преображение Господне — искренние и светлые открытки к празднику 2023 года

С Яблочным Спасом: картинки 2023
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Яблочный Спас или Преображение Господне — искренние и светлые открытки к празднику 2023 года
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Яблочным Спасом 2023 года: картинки
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
С Яблочным Спасом 2023: приветствие
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Открытки с Яблочным Спасом
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Приветствие с Преображением Господним
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Приветствие на Преображение Господне 2023
Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Яблочным Спасом 2023

 

 

 

Напомним, мы писали, что можно святить в церкви на Яблочный Спас 2023 года.

Также мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запретыв соблюдать.

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