С Яблочным Спасом — 19 августа — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинские верующие в церкви на обряде освящения в праздник Яблочный Спас. Фото: google.com

Сегодня, 19 августа, украинцы отмечают большой христианский праздник — Яблочный Спас или Преображение Господне. Традиционно в торжество верующие отправляются в храм, чтобы освятить корзины с фруктами и овощами. Близких, друзей и незнакомых угощают освященными яблоками, предлагая разделить щедрость и доброту летнего урожая, а также поделиться светлыми эмоциями. Конечно, поздравить с праздником можно и по телефону, особенно тех, кто не может быть рядом.

Новини.LIVE собрало самые светлые и искренние поздравления к празднику в прозе, стихах и открытках, поэтому не забудьте поздравить со светлым днем любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.

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Поздравление с Яблочным Спасом 2023 года в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет прекрасной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад!

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От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от печали и беды, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

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Сладких спелых яблок и обильного урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Да будет богатство и процветание, пусть в душе будет покой и светлое тепло! Пусть август принесет тёплую осень и ласковую зиму.

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Поздравляю с праздником Преображения Господня и от чистого сердца желаю с каждым днем преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю быть здоровым, надеяться и любить, мечтать и радовать свое сердце с каждым мгновением.

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний хранит дом твой от бед и бед, тревог и печалей. Пусть терпение, мудрость и искренность принесут свои плоды, сделают жизнь простой и радостной!

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Преображение Господне — это светлый, чистый праздник! Поздравляем вашу семью, желаем здоровья и всех благ в этот божественный день!

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Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладкими фруктами, вкусными пирогами и яркими эмоциями!

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Приветствую вас с Преображением Господним. Желаю вдохновения на добрые дела, радости в сердце, мира в семье и стране.

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

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Пусть Иисус Христос откроет свет Свой пред вами. Заполните вашу душу теплом, уютом и надеждой. Чтобы в следующем году вас ждали только самое лучшее и приятное. Поздравляю с праздником Преображения Господня!

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Поздравляю с Яблоневым Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на тарелочке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца.

Корзина с яблоками на Яблочный Спас. Фото: google.com

С Яблочным Спасом — поздравление в стихах

С Яблоневым Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Да будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в дом заходит!

***

Пусть этот Яблочный Спас

Будет радостным для вас!

Самым щедрым и счастливым.

Сделает пусть жизнь красивой.

Пусть здоровье не подводит,

А зло никогда пусть не вредит!

***

Второй Спас пришел, ура!

Собирать яблоки всем пора.

Если будет сладкий урожай,

Скорее в корзину его собирай.

Если будет ароматный,

Значит год будет удачный.

Ну а если яблоки благоухающие,

Жди любви страстной и страстной!

***

Уже спелые яблоки в нашем садике,

К нам пришел вожделенный второй Спас,

Собираем, радуемся урожаю,

Чтобы было что отложить впрок.

И каждое спелое яблоко из урожая

Жизненная и магическая сила имеет

Его нужно в церкви освятить,

Чтобы оно дало нам силы жить.

***

Сегодня настал Яблочный

Благословенный Спас.

Желаю, чтобы все узнали,

Что Бог среди нас.

Любовь, заботу пусть тебе

Он пошлет с неба,

И будет радость на Земле,

И счастье оживет!

***

Угощайтесь яблоками, люди!

Спас Яблоневый зовет нас!

И любовь слаще будет,

И здоровье будет сразу!

***



Со славным праздником хочу поздравить вас

Настал день Преображения, Яблочный наш Спас!

Яблочки смакуют и дети, и старики,

Будьте вы здоровы и вечно молоды!



***



Яблочный Спас скорее встречай,

Яблоком вкусных друзей угощай.

И щедрость твоя к тебе вернется,

А злоба и горе тебя не коснется.

***

Хочу вас со Спасом Яблочным поздравить

И поздравления лучше передать,

Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,

Имели до краев страстной любви!

***

Светлый, прекрасный праздник сегодня.

Яблочный Спас, Преображение Господне.

С Яблочным Спасом я поздравляю вас.

Сладкой, медовой жизни вам желаю.

Желаю уюта вашему дому,

Пусть счастье с любовью всегда живет в нем!

Яблочный Спас или Преображение Господне — искренние и светлые открытки к празднику 2023 года

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Яблочным Спасом 2023

Напомним, мы писали, что можно святить в церкви на Яблочный Спас 2023 года.

Также мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запретыв соблюдать.