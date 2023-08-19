З Яблучним Спасом — 19 серпня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Українські віряни у церкві на обряді освячення у свято Яблучний Спас. Фото: google.com

Сьогодні, 19 серпня, українці відзначають велике християнське свято — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Традиційно у торжество віряни вирушають до храму, щоб освятити кошики з садовиною та городиною. Близьких, друзів і незнайомих пригощають освяченими яблуками, пропонуючи розділити щедрість і доброту літнього врожаю, а також поділитися світлими емоціями. Звичайно, привітати зі святом можна й телефоном, особливо тих, хто не може бути поруч.

Новини.LIVE зібрало найсвітліші та найщиріші привітання до свята у прозі, віршах та листівках, тож не забудьте привітати зі світлим днем коханих, рідних, близьких, друзів, колег та знайомих.

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Привітання з Яблучним Спасом 2023 у прозі

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад!

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Від душі вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від смутку і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!

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Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.

***

Вітаю зі святом Преображення Господнього і від чистого серця бажаю з кожним днем перетворювати себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровим, сподіватися і любити, мріяти і радувати своє серце з кожною миттю.

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Всевишній береже твій дім від негараздів та бід, тривог та печалів. Нехай терпіння, мудрість і щирість принесуть свої плоди, зроблять життя простим і радісним!

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Преображення Господнє — це світле, чисте свято! Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день!

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Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

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Вітаю вас із Преображенням Господнім. Бажаю вам натхнення на добрі справи, радості в серці, миру в родині та країні.

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

***

Нехай Ісус Христос відкриє світло Своє перед вами. Заповнить вашу душу теплом, затишком та надією. Аби в році наступному вас чекали лише найкраще та найприємніше. Вітаю зі святом Преображення Господнього!

***

Вітаю з Яблуневим Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на тарілочці, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця.

Кошик з яблуками на Яблучний Спас. Фото: google.com

З Яблучним Спасом — привітання у віршах

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас Яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров’я буде враз!

***



Зі славетним святом хочу привітати вас —

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!



***



Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Світле, прекрасне свято сьогодні —

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаю затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

Яблучний Спас або Преображення Господнє — щирі та світлі листівки до свята 2023 року

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Яблучним Спасом 2023

Нагадаємо, ми писали, що можна святити в церкві на Яблучний Спас 2023.

Також ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися.