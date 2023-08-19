З Яблучним Спасом — 19 серпня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають Яблучний Спас: найсвітліші привітання до великого свята
Сьогодні, 19 серпня, українці відзначають велике християнське свято — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Традиційно у торжество віряни вирушають до храму, щоб освятити кошики з садовиною та городиною. Близьких, друзів і незнайомих пригощають освяченими яблуками, пропонуючи розділити щедрість і доброту літнього врожаю, а також поділитися світлими емоціями. Звичайно, привітати зі святом можна й телефоном, особливо тих, хто не може бути поруч.
Новини.LIVE зібрало найсвітліші та найщиріші привітання до свята у прозі, віршах та листівках, тож не забудьте привітати зі світлим днем коханих, рідних, близьких, друзів, колег та знайомих.
Привітання з Яблучним Спасом 2023 у прозі
Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад!
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Від душі вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від смутку і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!
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Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.
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Вітаю зі святом Преображення Господнього і від чистого серця бажаю з кожним днем перетворювати себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровим, сподіватися і любити, мріяти і радувати своє серце з кожною миттю.
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Всевишній береже твій дім від негараздів та бід, тривог та печалів. Нехай терпіння, мудрість і щирість принесуть свої плоди, зроблять життя простим і радісним!
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Преображення Господнє — це світле, чисте свято! Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день!
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Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!
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Вітаю вас із Преображенням Господнім. Бажаю вам натхнення на добрі справи, радості в серці, миру в родині та країні.
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.
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Нехай Ісус Христос відкриє світло Своє перед вами. Заповнить вашу душу теплом, затишком та надією. Аби в році наступному вас чекали лише найкраще та найприємніше. Вітаю зі святом Преображення Господнього!
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Вітаю з Яблуневим Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на тарілочці, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця.
З Яблучним Спасом — привітання у віршах
З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Пригощайтесь яблуками, люди!
Спас Яблуневий кличе нас!
І любов солодша буде,
І здоров’я буде враз!
***
Зі славетним святом хочу привітати вас —
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
***
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Світле, прекрасне свято сьогодні —
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаю затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!
Яблучний Спас або Преображення Господнє — щирі та світлі листівки до свята 2023 року
Відеопривітання з Яблучним Спасом 2023
Нагадаємо, ми писали, що можна святити в церкві на Яблучний Спас 2023.
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