Украинцев предупредили о задержках с пропуском на границе: что случилось
В странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых при пограничном контроле на внешних границах. В связи с этим возможны задержки с пропуском пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
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Что известно
"Важна информация для граждан, которые планируют пересекать границу со странами ЕС. В странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых в пограничном контроле на внешних границах", — говорится в сообщении.
В связи с этим 7 марта 2023 года с 08:00 до 22:00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.
"Просим учесть эту информацию граждан при планировании поездки", — предупредили в пограничном ведомстве.
Напомним, как сообщалось ранее, чтобы выехать за границу во время действия военного положения, украинским мужчинам призывного возраста, имеющим инвалидность, необходимо будет предъявить больше справок, дающих на это разрешение.
Также ранее юрист рассказал, могут ли мужчины уехать в страны ЕС при наличии рабочей визы.